Superman: Un nuevo comienzo lleno de corazón

Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

James Gunn, reconocido por Guardians of the Galaxy y The Suicide Squad, debuta en DC Studios con una nueva versión de Superman que se siente como un homenaje a los clásicos y una promesa de renovación. Este filme marca el inicio del nuevo universo cinematográfico de DC y presenta una historia que prioriza la esperanza, el legado humano y el humor.

Un Superman con alma de granja

David Corenswet interpreta a un Superman que se aleja de las versiones oscuras y sombrías de años recientes. Aquí, Clark Kent realmente parece alguien criado por dos granjeros bondadosos. Es amable, gracioso y heroico, sin esfuerzo, y eso lo hace entrañable. Gunn evita el típico relato de origen —no hay escenas del bebé Kal-El viajando en su cápsula hacia la Tierra— y en su lugar, nos lanza directamente a la acción, confiando en que el público ya conoce la historia.

Este enfoque puede sentirse acelerado en los primeros minutos, pero permite que la narrativa fluya con agilidad. Superman ya existe, Clark trabaja en el Daily Planet, y su relación con Lois ya está en marcha. Es una jugada inteligente para construir franquicia desde ya.

Lex Luthor: el villano que necesitábamos

Nicholas Hoult entrega una versión impresionante de Lex Luthor. A diferencia de interpretaciones más caricaturescas, este Luthor se siente como una verdadera amenaza. Es frío, narcisista y capaz de todo con tal de humillar a Superman. Hoult logra transmitir peligro real sin necesidad de exageraciones.

Lois Lane y el corazón del periodismo

Rachel Brosnahan brilla como Lois Lane, presentando a una periodista fuerte, directa y comprometida con la verdad. Su personaje representa el núcleo moral del mundo de Superman. Hay una escena caótica en el Daily Planet donde, a pesar del peligro, Lois sigue enfocada en su reportaje. Ese momento resume su esencia a la perfección.

Un universo compartido sin saturación

Gunn introduce a otros héroes del universo DC como Guy Gardner (Nathan Fillion), Hawk Girl (Isabela Merced) y Mr. Terrific (Edi Gathegi). Aunque sus participaciones son breves, Mr. Terrific destaca con gran carisma y sentido del humor, robándose las risas del público.

Humor, emoción y Krypto

El toque característico de Gunn está presente: humor ligero, personajes entrañables y una narrativa que equilibra lo épico con lo íntimo. Krypto, el perro de Superman, es una adición divertida que añade calidez y caos a la historia.

Conclusión

Superman de James Gunn no es la versión definitiva, pero sí es una de las más humanas y optimistas que hemos visto. Recuerda a la serie animada de los 90 por su tono esperanzador, su respeto por el personaje y su enfoque en lo que realmente lo hace un héroe: su crianza y sus valores.

Una sólida reinvención que promete mucho para el futuro del DCU.

Calificación: 8.5/10