Super Mario celebra 40 años y Switch 2 recibe estrenos históricos

Por Mark Nieves de PR Gamer (pr-gamer.com)

Un Nintendo Direct histórico: presente y futuro de Nintendo

El Nintendo Direct 2025 ha sido, sin duda, uno de los eventos más importantes en la historia reciente de la compañía. Nintendo no solo celebró el 40 aniversario de Super Mario Bros., sino que también presentó una oleada de anuncios que marcan el rumbo de la Nintendo Switch y la tan esperada Nintendo Switch 2.

Durante la transmisión se mostraron tanto títulos de estudios internos como de desarrolladores asociados alrededor del mundo, asegurando que la consola híbrida seguirá recibiendo contenido de calidad en los próximos años. Desde nuevas entregas de sagas clásicas hasta remakes y experiencias inéditas, el evento reafirmó el compromiso de Nintendo con sus fans de todas las edades.

Super Mario Bros. celebra cuatro décadas de historia

El momento más emotivo de la presentación estuvo dedicado a Super Mario Bros., que cumple 40 años desde su lanzamiento en 1985. Shigeru Miyamoto, creador del personaje, fue el encargado de dar inicio al homenaje, revelando una serie de proyectos que buscan honrar el legado del fontanero más famoso del mundo:

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 estarán disponibles en Nintendo Switch el 2 de octubre de 2025. Esta colección incluirá mejoras gráficas, controles adaptados y compatibilidad con resolución 4K en Switch 2.

estarán disponibles en Nintendo Switch el 2 de octubre de 2025. Esta colección incluirá mejoras gráficas, controles adaptados y compatibilidad con resolución 4K en Switch 2. La nueva película animada titulada The Super Mario Galaxy Movie llegará a cines de todo el mundo el 3 de abril de 2026, expandiendo el universo cinematográfico de Mario tras el éxito de The Super Mario Bros. Movie en 2023.

llegará a cines de todo el mundo el 3 de abril de 2026, expandiendo el universo cinematográfico de Mario tras el éxito de The Super Mario Bros. Movie en 2023. En el Museo de Nintendo en Kioto se celebrará una exposición especial con espectáculos de luces, ilustraciones inéditas y diseños pixelados conmemorativos.

Se lanzarán nuevos amiibo de Mario & Luma y Rosalina & Lumas en 2026, pensados para coleccionistas y jugadores.

Este conjunto de actividades confirma que Nintendo planea una celebración a gran escala para los seguidores de Mario en todo el mundo.

Metroid Prime 4: Beyond revoluciona la saga

Otro de los anuncios más esperados fue el regreso de Samus Aran en Metroid Prime 4: Beyond. Este título marcará un antes y un después en la franquicia gracias a una jugabilidad renovada:

Ambientado en el misterioso planeta Viewros, los jugadores deberán usar las habilidades psíquicas de Samus y su nueva moto tecnológica Vi-O-La para explorar y sobrevivir.

El juego estará disponible el 4 de diciembre de 2025 para Switch y Switch 2.

Se lanzarán figuras amiibo exclusivas, incluyendo una de Samus junto a la Vi-O-La y otra de Sylux, un cazador enigmático que regresará como antagonista.

Además, se publicará un libro ilustrado titulado Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective, que recopilará bocetos y comentarios de los desarrolladores de Retro Studios.

Con esta entrega, Nintendo promete llevar la serie a un nivel narrativo y visual sin precedentes.

Pokémon expande su universo en Switch 2

La saga Pokémon también tuvo un espacio destacado en la transmisión:

Pokémon Pokopia fue presentado como una experiencia única donde los jugadores controlan a un Ditto con apariencia humana, encargado de construir un paraíso para diferentes criaturas. Su estreno está previsto para 2026 en Switch 2.

fue presentado como una experiencia única donde los jugadores controlan a un Ditto con apariencia humana, encargado de construir un paraíso para diferentes criaturas. Su estreno está previsto para 2026 en Switch 2. Pokémon Legends: Z-A llegará el 16 de octubre de 2025, acompañado de un DLC llamado Mega Dimension , que introducirá nuevas megaevoluciones, incluyendo variantes inéditas como Mega Raichu X y Mega Raichu Y.

llegará el 16 de octubre de 2025, acompañado de un DLC llamado , que introducirá nuevas megaevoluciones, incluyendo variantes inéditas como Mega Raichu X y Mega Raichu Y. Además, se lanzó de inmediato el DLC Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush, que incluye nuevos modos, trajes y recompensas coleccionables.

Con estas propuestas, Pokémon sigue reinventándose, mezclando nostalgia con mecánicas frescas para atraer tanto a veteranos como a nuevos jugadores.

Yoshi, Fire Emblem y Zelda amplían el catálogo exclusivo

Nintendo también reservó anuncios importantes para sagas queridas por los fans:

Fire Emblem: Fortune’s Weave , nueva entrega de la franquicia de estrategia táctica, debutará en 2026 en Switch 2 con un sistema narrativo entrelazado y combates aún más profundos.

, nueva entrega de la franquicia de estrategia táctica, debutará en 2026 en Switch 2 con un sistema narrativo entrelazado y combates aún más profundos. Yoshi and the Mysterious Book , previsto para primavera de 2026, propone una aventura fantástica en la que Yoshi deberá descifrar los secretos de un libro parlante caído del cielo.

, previsto para primavera de 2026, propone una aventura fantástica en la que Yoshi deberá descifrar los secretos de un libro parlante caído del cielo. Hyrule Warriors: Age of Imprisonment se lanzará el 6 de noviembre de 2025 y servirá como precuela de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ofreciendo batallas masivas, mecánicas cooperativas y la posibilidad de manipular dispositivos Zonai.

Estos títulos demuestran que Nintendo continúa diversificando su portafolio de exclusivas con propuestas tanto épicas como entrañables.

Terceros aliados: terror, acción y nostalgia

El Nintendo Direct no se limitó a títulos propios. Compañías globales mostraron avances de proyectos que llegarán a Switch y Switch 2 en los próximos meses:

Resident Evil Requiem transportará a los jugadores de vuelta a Raccoon City en una experiencia de terror y supervivencia que combina exploración, acertijos y combates intensos. Estará disponible el 27 de febrero de 2026.

transportará a los jugadores de vuelta a Raccoon City en una experiencia de terror y supervivencia que combina exploración, acertijos y combates intensos. Estará disponible el 27 de febrero de 2026. Hades II , secuela del exitoso roguelike, se lanzará en septiembre de 2025 con soporte para 120 fps y compatibilidad de guardado cruzado entre consolas y PC.

, secuela del exitoso roguelike, se lanzará en septiembre de 2025 con soporte para 120 fps y compatibilidad de guardado cruzado entre consolas y PC. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection permitirá criar y montar monstruos en combates por turnos a partir del 13 de marzo de 2026.

permitirá criar y montar monstruos en combates por turnos a partir del 13 de marzo de 2026. Final Fantasy VII Remake Intergrade , una de las adaptaciones más esperadas, llegará a Switch 2 el 22 de enero de 2026, con mejoras visuales y contenido adicional.

, una de las adaptaciones más esperadas, llegará a Switch 2 el 22 de enero de 2026, con mejoras visuales y contenido adicional. Otros anuncios incluyeron títulos como Dragon Quest VII Reimagined, Dynasty Warriors: Origins, Little Nightmares III y Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage.

Nintendo busca consolidar su plataforma como un espacio atractivo tanto para desarrolladores japoneses como occidentales.

Un viaje al pasado: Virtual Boy y clásicos

Uno de los momentos más llamativos fue el anuncio de que los juegos del Virtual Boy, la consola 3D de los años 90, se unirán a la colección Nintendo Classics. Estarán disponibles a partir del 17 de febrero de 2026 para suscriptores de Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Los títulos incluirán clásicos como Mario’s Tennis y Galactic Pinball, junto con un accesorio especial que recrea la experiencia estereoscópica de la consola original.

A esto se suman colecciones como Mortal Kombat: Legacy Kollection, que recopila entregas históricas de la saga de lucha, y nuevas ediciones como Overcooked! 2 – Switch 2 Edition, con mejoras gráficas y modos adicionales.

Un futuro brillante para Switch y Switch 2

El Nintendo Direct 2025 dejó claro que la compañía japonesa sigue apostando por una combinación de nostalgia, innovación y colaboraciones globales. El 40 aniversario de Super Mario Bros. no solo será una celebración simbólica, sino también un punto de partida para el futuro de la marca.

Con títulos que abarcan desde RPGs tácticos y aventuras de acción hasta remakes y experiencias retro, Nintendo asegura que tanto la Nintendo Switch original como la Switch 2 tendrán un catálogo sólido y variado para los próximos años.

Para los fans, este evento no fue solo un escaparate de juegos, sino una confirmación de que Nintendo mantiene viva su esencia: combinar diversión, creatividad y magia en cada lanzamiento.