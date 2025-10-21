Springsteen: Music from Nowhere — La creación detrás de “Nebraska”

Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

Un viaje a la esencia de la creatividad

Basada en el libro Deliver Me from Nowhere de Warren Zanes, la cinta se centra en el proceso creativo detrás de Nebraska (1982), el disco más introspectivo del cantante. Grabado en una simple grabadora de cuatro pistas, el álbum marcó un punto de inflexión en la carrera de Springsteen, alejándolo del sonido comercial que lo había llevado al estrellato.

El director Scott Cooper, conocido por filmes como Crazy Heart y Hostiles, captura la crudeza emocional de aquel momento. Su mirada se aleja del espectáculo musical para sumergirse en el silencio, la duda y el aislamiento que acompañan a un artista en busca de autenticidad.

Jeremy Allen White como Bruce Springsteen

El actor Jeremy Allen White, reconocido por su papel en The Bear y ganador del Emmy y el Globo de Oro, interpreta a Springsteen con una mezcla de sensibilidad e introspección. Su actuación evita la imitación y apuesta por la emoción pura.

“No fue un ‘sí’ inmediato para mí. Es Bruce. Pero cuando hablé con Scott y supe que la película trataba sobre un hombre enfrentando su proceso creativo, entendí que se trataba de algo mucho más profundo”, explicó White.

El actor asegura que su enfoque fue capturar el alma del artista: “Nebraska siempre me pareció un álbum sobre la soledad, sobre personas que buscan una razón para creer. Y eso fue lo que intenté reflejar”.

Un elenco que refuerza la historia

Acompañan a White figuras como Jeremy Strong, Stephen Graham, Odessa Young, Paul Walter Hauser y Gaby Hoffmann, quienes aportan matices a esta historia sobre el precio del éxito y la búsqueda de sentido en medio de la fama.

Música, redención y autenticidad

La banda sonora, compuesta por Jeremiah Fraites de The Lumineers, rinde homenaje al sonido crudo de Nebraska, con arreglos minimalistas que evocan la melancolía del álbum original. Las locaciones en Freehold y Asbury Park, Nueva Jersey, recrean con detalle el entorno que moldeó al joven Bruce.

Más que una biografía

Springsteen: Music from Nowhere no es un simple biopic, sino una exploración del alma creativa. Una historia sobre un hombre que, al borde del agotamiento emocional, encuentra en la música su forma de redención.

Con una dirección sobria y una actuación transformadora, la cinta promete ser uno de los retratos más profundos sobre el proceso creativo de un artista legendario.

Estreno en cines de Puerto Rico: 23 de octubre.