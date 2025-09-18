CAROLINA – El Hospital UPR Dr. Federico Trilla y el Programa Graduado de Odontología General de la Escuela de Medicina Dental del Recinto de Ciencias Médicas (RCM-UPR) celebraron la edición 2025 de “Sonrisas Especiales”, una iniciativa gratuita de salud oral dirigida a niños, jóvenes y adultos con necesidades especiales, así como a sus familias. Realizada en las instalaciones hospitalarias, la actividad atendió a 40 familias con el apoyo clínico de la facultad, residentes y personal auxiliar de medicina dental. El objetivo fue claro y profundamente humano: regalar sonrisas hoy y protegerlas a futuro mediante la prevención.

Según los datos más recientes del Compendio de Estadísticas de Discapacidad 2024 del Centro de Investigación sobre la Discapacidad (Research on Disability), en 2023, la población civil no institucionalizada de Puerto Rico con alguna discapacidad fue de un 23,9%, lo que equivale aproximadamente a 759,000 personas. Este porcentaje coloca a Puerto Rico como el estado con la mayor prevalencia de discapacidad en los Estados Unidos. Este dato subraya la importancia de garantizar el acceso a servicios de salud oral adecuados y accesibles para esta población, considerando las barreras adicionales que enfrentan debido a sus condiciones de salud.

Durante la jornada se ofrecieron limpiezas, evaluaciones diagnósticas, tratamientos dentales y educación en higiene oral. Cada intervención se brindó en un entorno accesible y respetuoso, con un trato digno y centrado en la familia. Desde la primera orientación, el equipo clínico trabajó para que cada persona entendiera sus opciones de cuidado, reforzando hábitos que evitan a tiempo procedimientos más complejos.

Como parte de la iniciativa, se reconoció la labor del personal auxiliar de la clínica, quienes, por su compromiso y atención de excelencia, brindaron un servicio excepcional a los pacientes con necesidades especiales.

La licenciada Yelitza Sánchez Rodríguez, directora ejecutiva del Hospital UPR Dr. Federico Trilla, expresó: “Reconozco con profundo agradecimiento la labor de nuestro personal auxiliar, cuya excelencia se refleja en el cuidado de todos los pacientes, especialmente aquellos con necesidades especiales. Con esta iniciativa promovemos la accesibilidad a servicios de salud para quienes más los necesitan y fortalecemos la educación preventiva desde nuestra institución hacia toda la región. Aspiramos a continuar ofreciendo servicios preventivos de salud oral e inspirar a futuros dentistas a atender pacientes con necesidades especiales, reconociendo la importancia de una atención odontológica inclusiva”.

La Dra. Yatnee Encarnación, facultad médica del Programa de Residencia de Práctica General de Odontología y Coordinadora de Sonrisas Especiales, indicó que: “El propósito de la iniciativa es poder resaltar la importancia del seguimiento de salud oral en pacientes con necesidades especiales. Queremos proporcionar herramientas que ayuden a las familias, ya que a menudo no cuentan con el apoyo necesario”.

Por su parte, la Dra. Uzkelia Uzcategui, directora del Departamento de Medicina Dental del HUPR, destacó:“El proyecto consolida un puente entre docencia y servicio: los residentes se forman en el manejo integral del paciente con diversidad funcional mientras impactan directamente a la comunidad a través de intervenciones preventivas y con una mirada profundamente humana que dignifica el acto clínico”.

Asimismo, la Dra. Alice M. Arroyo, directora del Programa de Residencia en Odontología General, añadió: “El modelo clínico-hospitalario del RCM–UPR fomenta competencias de empatía, pericia técnica y trabajo interdisciplinario. Sonrisas Especiales es una expresión concreta de esa visión al servicio de una población que históricamente enfrenta barreras de acceso, y que en esta jornada encontró un espacio seguro y de excelencia”.

La decana interina de la Escuela de Medicina Dental, Dra. Lidia M. Guerrero Rodríguez, destacó que el Programa Graduado en Odontología General lleva 35 años atendiendo a pacientes con necesidades especiales.

“Este esfuerzo en conjunto permite que estos pacientes tengan un servicio de calidad, empático y de excelencia, ya que contamos con personal altamente capacitado en el manejo clínico de pacientes con necesidades especiales. Hacemos esto todos los años y ya contamos con pacientes regulares que no quieren atenderse con otras personas y aquí los recibimos con los brazos abiertos”, manifestó Guerrero Rodríguez.

Por su parte, la rectora del RCM-UPR, Dra. Myrna L. Quiñones Feliciano, resaltó: “Como parte de nuestra visión, nuestro centro académico forma profesionales en el cuidado de la salud, en estrecha alianza con la comunidad. Este tipo de iniciativa es parte del compromiso y del llamado que tenemos de continuar fomentando una educación de primer orden a nuestros estudiantes, siempre velando por el bienestar del paciente”.

Sonrisas Especiales 2025 impactó directamente a 40 familias, con atenciones clínicas que incluyeron limpiezas, evaluaciones diagnósticas y tratamientos, además de orientaciones en hábitos de higiene oral para cuidadores y familiares. Cada intervención fue acompañada de referidos clínicos para asegurar la continuidad del tratamiento, garantizando que la salud y la prevención sigan más allá de esta jornada.

Con esta iniciativa, el Hospital UPR Dr. Federico Trilla reafirma su compromiso con un modelo de atención de excelencia para todas las personas, combinando cuidado clínico, educación y acceso equitativo.