Cada creación de Solana Studio refleja amor, sanación y arte en cada puntada.

Carteras hechas a mano con un estilo delicado, clásico, romántico y femenino forman parte de Solana Studio, una marca artesanal creada por Alana Ramos Del Valle.

En el 2023, la artesana sufrió una pérdida muy dolorosa; su abuela, quien la crió junto a sus papás, falleció. En medio del duelo, sintió que necesitaba un proyecto, algo para enfocarse y sobrellevar el dolor. Con el deseo de salir hacia delante, Ramos Del Valle comenzó a tomar clases de costura junto a su mamá.

“Tomar clases de costura se convirtió en una terapia para mí… Coser despertó en mí una chispa, luego se convirtió en un sueño, hasta que logré crear Solana Studio, un proyecto que celebra la feminidad y lleva felicidad a través de cada pieza”, dijo.

Así surgió la marca de carteras que incluye colecciones con diferentes estilos y tamaños como las ‘tote bag’, ‘shoulder bag’, ‘crossbody bag’, ‘mini shoulder bag’, ‘mini crossbody bag’, ‘bow bag’, ‘hobo bag’ y pequeñas monederas con diferentes diseños. Además, Solana Studio trabaja colecciones de ropa de manera exclusiva; tiene pantalones cortos, faldas, trajes y camisas. Algunas de las camisas son en colaboración con la hermana de la artesana, quien es tatuadora y dibuja los diseños.

El diseño de las colecciones depende de los colores de las temporadas del año. La costurera se inspira en los mismos textiles de las telas. Según detalló, de solo mirar las telas ya puede imaginarse el estilo y diseño que quiere crear, siempre pensando en las necesidades de cada cliente.

“Cada una de las clientas puede encontrar algo para ellas en cada colección. Hago pequeñas obras de arte para complementar el ‘outfit’ de mis clientas y que se sientan felices”, destacó.

Este talento innato para la costura, la creadora se lo atribuye a su herencia familiar, pues, según dijo, su bisabuela era costurera. “La hermana de mi abuela fallecida me contó que mi bisabuela era costurera de profesión y era una experta. Esto lo supe luego de comenzar a coser y, aunque al principio no lo sabía, es algo muy bonito, pues se siente una conexión; siento que es un talento que corre por nuestras venas como familia”, añadió.

Sobre el nombre de la marca explicó que “Solana significa el lado de una montaña donde da el sol”. “Crear esta marca para mí fue eso, dejar entrar nuevamente la luz y salir de la oscuridad; es por eso que decidí llamar mi marca Solana Studio”, precisó.

Ese significado se transmite en cada pieza para llevar alegría y luz a cada cliente. “El sentido de comunidad que he podido crear con mis clientes no solo es coser, es conectar, llevar felicidad y crear lazos con cada una de mis clientas”, manifestó.

Para adquirir alguno de sus productos, puedes hacer pedidos a través de la tienda en línea www.solanastudiopr.com o conocer más sobre la marca en Instagram y TikTok buscando @solanaestudiopr.

Galería: