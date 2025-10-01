Sobre 200 abogados participan de curso gratuito de la Asociación de Abogados en Canóvanas

CANÓVANAS – El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió las nuevas reglas éticas para la profesión de Puerto Rico y estableció un curso compulsorio para todos los abogados. A esos fines, la Asociación de Abogados ofreció el curso de 6 horas créditos de forma gratuita para todos sus miembros.

La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto Villanueva, dio la bienvenida a los participantes y el curso fue ofrecido por el Juez Asociado del Tribunal Supremo, Hon. Erick V. Kolthoff.

La Asociación informó que el curso se brindó a más de 200 abogados, lo que demuestra el interés con el tema. Así mismo, informaron que darán otros cursos sobre el tema en octubre en Ponce.

En total, la Asociación ya ha dado el curso requerido por el Tribunal Supremo a más de 500 abogados.

La Convención de la Asociación de Abogados se celebrará el 24, 25 y 26 de octubre con más de 20 créditos de educación gratis para los miembros de la agrupación.