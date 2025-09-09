Sobre 20 familias en comunidad Puerto Ferro de Vieques están a punto de tener sus títulos de propiedad

VIEQUES – El alcalde de Vieques, José ‘Junito’ Corcino agradeció al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, así como a la gobernadora, Jenniffer González, por hacer realidad el sueño de sobre 20 familias de dicha isla municipio que por años han luchado por obtener su título de propiedad.

“Hoy estamos a un paso para que alrededor de 20 familias que residen en la comunidad Puerto Ferro puedan tener su título de propiedad después de esperar años para ello. Quiero agradecer a nuestro Presidente de la Cámara por la radicación del Proyecto 27, la ahora Ley 115-2025, la cual hace posible que estos viequenses puedan tener su título, algo indispensable para atender necesidades como reclamos y solicitudes de asistencia federales, entre otros”, comentó el Alcalde mediante un parte de prensa.

“Esta comunidad se encuentra compuesta de familias que necesitan esos títulos. Los terrenos pertenecen al Departamento de la Vivienda, adquirido con fondos del Fideicomiso Perpetuo para las Comunidades Especiales (Fideicomiso). Lamentablemente, no se tienen los documentos necesarios para realizar las escrituras, pero ahora, con esta ley que firmó nuestra Gobernadora, a quien también agradezco por la agilidad de este proceso, esas familias viequenses tendrán su título, haciéndole justicia”, añadió Corcino.

Ayer, la Primera Mandataria firmó la Ley 115 la cual faculta a la Oficina del Desarrollo Socioeconómico y Comunitario como fiduciario del Fideicomiso, viabilizando, así, la emisión de certificaciones que permitirán agilizar la inscripción y transferencia de títulos de propiedad para todas las comunidades bajo la jurisdicción de dicha dependencia.

En Puerto Rico existen diversas comunidades en las cuales se imposibilita el completar el respectivo trámite necesario para entregar los referidos títulos por la vía ordinaria ante la carencia de documentación.