Smoothie de Zanahorias y Chía

Goya
Ingredientes
-
- 1 taza de zanahorias GOYA cortadas
- ½ taza de piña fresca y cortada
- ½ cda. de jengibre en polvo
- 1 cda. de jugo de limón GOYA
- 1 taza de agua de coco GOYA
- 1 cda. de semillas de chía GOYA
Procedimiento
Coloque las zanahorias, la piña, el jengibre en polvo, el jugo de limón, el agua de coco y las semillas de chía en una licuadora.
Procese hasta obtener una mezcla homogénea y suave.
Sirva inmediatamente en un vaso y disfrute de esta bebida refrescante y nutritiva. ¡Perfecta para cualquier momento del día!
Buen provecho.