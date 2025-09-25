Smoothie de Zanahorias y Chía

Goya

Ingredientes

1 taza de zanahorias GOYA cortadas ½ taza de piña fresca y cortada ½ cda. de jengibre en polvo 1 cda. de jugo de limón GOYA 1 taza de agua de coco GOYA 1 cda. de semillas de chía GOYA



Procedimiento

Coloque las zanahorias, la piña, el jengibre en polvo, el jugo de limón, el agua de coco y las semillas de chía en una licuadora.

Procese hasta obtener una mezcla homogénea y suave.

Sirva inmediatamente en un vaso y disfrute de esta bebida refrescante y nutritiva. ¡Perfecta para cualquier momento del día!

Buen provecho.