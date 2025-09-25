jueves

septiembre 25, 2025

Smoothie de Zanahorias y Chía

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 44

Goya

Ingredientes

    • 1 taza de zanahorias GOYA cortadas
    • ½ taza de piña fresca y cortada
    • ½ cda. de jengibre en polvo
    • 1 cda. de jugo de limón GOYA
    • 1 taza de agua de coco GOYA
    • 1 cda. de semillas de chía GOYA

Procedimiento

Coloque las zanahorias, la piña, el jengibre en polvo, el jugo de limón, el agua de coco y las semillas de chía en una licuadora.
Procese hasta obtener una mezcla homogénea y suave.

Sirva inmediatamente en un vaso y disfrute de esta bebida refrescante y nutritiva. ¡Perfecta para cualquier momento del día!
Buen provecho.

Busque esta y otras recetas en goyapr.com
 

