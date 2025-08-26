skate.: Early Access llega el 16 de septiembre a consolas y PC

Por Mark Nieves de PR Gamer (pr-gamer.com)

Electronic Arts y Full Circle anunciaron que skate., la nueva entrega de la icónica franquicia de skateboarding, estará disponible en Early Access a partir del 16 de septiembre de 2025. El juego podrá descargarse de manera gratuita en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam, Epic Games Store y la app de EA.

La propuesta incluye cross-play y cross-progression, lo que garantiza que los jugadores puedan unirse sin importar la plataforma y avanzar con su misma cuenta en cualquier dispositivo. Con esto, skate. se posiciona como la entrega más accesible y abierta de la saga.

San Vansterdam: una ciudad para patinar sin límites

La acción se desarrolla en San Vansterdam, una vibrante ciudad ficticia diseñada como un enorme destino multijugador. Los jugadores podrán descubrir spots únicos, realizar trucos imposibles y conectarse con amigos en línea.

La urbe está compuesta por cuatro vecindarios con identidad propia:

Hedgemont

Gullcrest

Market Mile

Brickswich

Cada zona cuenta con desafíos particulares, desde plazas y parques hasta rampas gigantes y azoteas. Uno de los lugares más llamativos es la House of Rolling Reverence, una iglesia convertida en un paraíso para los skaters.

El regreso del Flick-It System

El clásico Flick-It System vuelve renovado gracias al motor Frostbite™, ofreciendo la experiencia de skateboarding más precisa y realista de la saga. Además, se añaden nuevos trucos como wallies, slappies y firecrackers, ampliando las opciones de estilo y creatividad.

Para apoyar a nuevos jugadores, se incorpora la Skatepedia, un recurso clave que enseña mecánicas y movimientos, garantizando accesibilidad sin sacrificar profundidad.

Más libertad y creatividad

skate. busca capturar el espíritu libre del skateboarding. Entre sus novedades se incluyen:

Controles fuera de la tabla para escalar y explorar la ciudad.

Quick Drop, herramienta para colocar rampas, barandas y objetos en cualquier lugar.

Desafíos rotativos como Line Challenges, Own The Spot y Sessions.

Throwdowns para competir con amigos en partidas dinámicas.

Spectate Mode y Spectaport, que permiten unirse de inmediato a sesiones en vivo.

Desarrollo junto a la comunidad

Full Circle ha trabajado de la mano con la comunidad de jugadores desde el inicio. La retroalimentación ha sido clave en pruebas internas y seguirá siendo esencial durante el período de Early Access.

Cada temporada traerá nuevos contenidos como:

Retos adicionales

Cosméticos

Música

Actualizaciones del mundo

Eventos temáticos

Según Mike McCartney, productor ejecutivo:

“skate. no es solo un regreso, es una evolución que honra el legado de la franquicia y abre un futuro en comunidad.”

Lanzamiento

El 16 de septiembre de 2025, skate. llegará en Early Access a todas las consolas principales y PC. Los jugadores podrán unirse gratis y ser parte de la evolución de esta saga legendaria.