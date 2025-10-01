Sister Act, el musical, llega al Teatro Tapia

SAN JUAN – Producciones Danzateatro PR Inc., prestigiosa casa productora especializada en teatro musical dirigida por Waldo González y Javier Lugo, presenta el musical Sister Act del 3 al 6 de octubre de 2025 en el histórico Teatro Tapia del Viejo San Juan.

Este esperado montaje reúne a un elenco de aproximadamente 35 jóvenes talentos, de 15 años en adelante, quienes forman parte del programa de teatro musical Broadway Musical Project de la School for the Performing Arts de Waldo González. Cada sábado, estos artistas en formación se adiestran intensamente en actuación, canto, jazz y tap, desarrollando las destrezas necesarias para brillar en escena.

La puesta en escena contará con coreografías vibrantes a cargo de Yahaira Rosado, Eric Yamil Cruz y Waldo González, además de efectos especiales y las impresionantes voces de los estudiantes, entrenadas por Rafael de la Rosa y Kevin Sherrell, quienes se presentarán junto a una orquesta en vivo de once músicos. Todos estos elementos se fusionan bajo la dirección creativa de Eric Yamil Cruz, responsable de guiar a los jóvenes en el proceso de descubrir y dar vida a sus personajes.

La historia de Sister Act: The Musical sigue a Deloris Van Cartier, una cantante que sueña con alcanzar la fama en Filadelfia. Tras descubrir la traición de su novio Curtis y presenciar un crimen, Deloris se ve obligada a esconderse en un convento, un lugar que jamás imaginó como refugio. Lo que comienza como un castigo pronto se convierte en una experiencia transformadora cuando, al integrarse al coro del convento, descubre el valor de la amistad, el amor y la comunidad.

Con humor, ritmo y mucha emoción, Sister Act celebra el poder de la música para unir mundos opuestos y recordarnos que la alegría puede surgir en los lugares más inesperados.

Funciones escolares:

Viernes 3 de octubre – 10:00 a. m.

Lunes 6 de octubre – 10:00 a. m.

Funciones para el público general:

Sábado 4 de octubre – 7:30 p. m.

Domingo 5 de octubre – 3:00 p. m.

Boletos disponibles en PRtickets.com

Para información y reservaciones escolares: 787-605-7399