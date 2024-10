«Si nos preparamos, nos salvamos», señala Julia Nazario ante terremotos

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, lideró los esfuerzos educativos del ‘Puerto Rico Shake Out’, que es una iniciativa internacional, donde todos los 17 de octubre (ayer), millones de personas alrededor del mundo participaron en simulacros de terremoto desde la oficina, la escuela, o el hogar.

“Nuestros pueblos hermanos del sur de Puerto Rico son los que mejor pueden dar cátedra de la importancia que tiene el estar preparados para cualquier eventualidad. Más allá del ‘Shake Out’, todos pueden registrar su simulacro cualquier otro día, cualquier hora. También pueden incluir personas en diferentes lugares a través de videoconferencia. Para información adicional, en https://www.shakeout.org/puertorico/agacharsecubrirsesujetarse/index.html hay datos adicionales”, señaló la alcaldesa.

Como parte del proceso, cuando cualquier persona siente un temblor o recibe una alerta, inmediatamente hay que agacharse donde esté, con sus rodillas y manos en el piso. Dicha posición nos protege de ser derribado por el movimiento telúrico y reduce las posibilidades de ser golpeado por objetos que puedan caer. Hay que cubrirse la cabeza y el cuello con un brazo. Si hay una mesa o escritorio resistente cerca, se recomienda gatear debajo de ella.

Si no hay refugio cerca, hay que gatear hacia una pared que no dé al exterior. Hay que mantenerse de rodillas, inclinándose para proteger los órganos vitales, y sujetarse, hasta que deje de temblar. Si estamos en un refugio, hay que sostenerse con una mano y prepararse para moverse con el refugio si este se mueve. Cuando no hay refugio, hay que cubrir la cabeza y cuello con ambos brazos y manos.

“Los especialistas recomiendan además que hay que adaptarse según cada situación. Si hay dificultades para llegar al suelo, o no puede volver a levantarse sin ayuda de un cuidador, siga estas recomendaciones: Agacharse, Cubrirse y Sujetarse. Esa es la mejor forma, en la mayoría de las situaciones, de protegerse de un sismo”, finalizó Nazario Fuentes.