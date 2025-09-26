viernes

septiembre 26, 2025

Senadores se coronan campeones del Softball Boomers 2025

(Fotos/Canito/Tita- Aibonito La Revista)
Por: Carlos «Canene» Miranda

AIBONITO – Los Senadores Boomers de San Juan, consiguieron el Campeonato de la Asociación Softball Boomers de Puerto Rico temporada 2025.

Para la franquicia sanjuanera sería el 2do obtenido.

Para llegar a la final 2025, San Juan eliminó a los equipos Barranquitas y Caguas. De la postemporada pasaron a la final de manera invicta y ganan el Campeonato de igual forma con 4-0.

La Asociación Softball Boomers de Puerto Rico, a través de su presidente, el Sr. Carlos A. López, les entregó el trofeo de campeones y premio de $500 dólares.

José Juan Collazo, fue seleccionado como el MVP de la serie final.

Se destacó al estelar lanzador Juan «Baunty» Martínez, quien ganó 3 de los 4 juegos de la serie.

Su acción el día del juego; 5.1E, 7H, 2CP, 3BB, 1K

Los mejores bateadores del juego por San Juan

  • José Delgado 4/2, 1D, 2CA, 3CE
  • Pablo Vargas 2/1, 2CE
  • Luis «Wicho» Figueroa 4/2, 2CE
  • Daniel Diana 4/3, 2CA
(Foto/Aibonito La Revista)

