Senadores instan a incluir fondo para servicios esenciales en Mensaje de la Gobernadora

SAN JUAN – A solo horas de que la Gobernadora Jennifer González pronuncie su primer Mensaje de Situación de Estado, el senador y presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, José A. «Josian» Santiago Rivera, urgió de la mandataria considerar el Proyecto del Senado 566, que dispone la creación del Fondo de Servicios Esenciales y Responsabilidad Fiscal Municipal, a la luz del análisis recién realizado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL).

En compañía del vicepresidente de la Comisión de Asuntos Municipales y coautor de la medida, el también senador Héctor Gabriel «Gaby» González López, Santiago dio a conocer los datos del informe de la OPAL que revelan la cuantía de fondos sobrantes de los últimos 3 estados financieros auditados del Gobierno de Puerto Rico. «Tal y como habíamos expresado antes, el Gobierno de Puerto Rico registra cada año un sobrante de fondos que no fueron utilizados y de los cuales se pueden entonces asignar los $130.6 millones necesarios para garantizar que los municipios de menos recursos económicos puedan solventar la prestación de servicios esenciales a sus constituyentes. Inicialmente, comunicamos que la cifra del sobrante anual ascendía a sobre $200 millones.

La OPAL, en su informe de análisis fiscal del proyecto, revela que del presupuesto del año fiscal 2020 el sobrante fue de $875.2 millones; en el año 2021 alcanzó la cifra de $649.4 millones y en el 2022 hubo también un sobrante de $519.2 millones. En otras palabras, es totalmente razonable tomar una porción de esos fondos sobrantes, no utilizados de cada año fiscal para solventar los servicios esenciales que estamos llamados a garantizar a los residentes de los municipios con la mayor tasa de su población bajo el umbral de pobreza», expuso el legislador que antes ejerció como alcalde de Comerío durante 24 años.

Por su parte, el Senador González López destacó que si bien es cierto que la Gobernadora había identificado unos $35 millones para los municipios con crisis apremiantes, estos resultan insuficientes por no cubrir la necesidad real que genera la eliminación total del antes conocido Fondo de Equiparación, que superaba los $350 millones. «Con este proyecto la señora Gobernadora tiene una alternativa para consignar la cantidad necesaria sin que se afecte el Proyecto de Presupuesto de su administración que ya cuenta con la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal», precisó el también senador por el distrito de Arecibo.

El informe de la OPAL, que fue compartido con los miembros de la prensa, indica además una proyección del costo de la medida hasta el año fiscal 2030; el cual contempla la tendencia de crecimiento del presupuesto general y la cantidad que pudiera estar destinándose al Fondo de Servicios Esenciales. Según los datos, aun cuando se proyecta un leve aumento anual, la cantidad no alcanzaría los $150 millones por año. «Es real garantizar servicios esenciales por todas las regiones del país de manera recurrente, mientras logramos que los municipios alcancen un nivel de autosuficiencia, que es a lo que todos debemos aspirar», agregó Santiago Rivera.

Durante la conferencia de prensa también se dio a conocer que el Proyecto del Senado 566 fue expuesto ante funcionarios de la Junta Fiscal, que hicieron recomendaciones puntuales sobre la medida. «Nos hemos ocupado de trabajar una propuesta que está totalmente alineada a los objetivos esbozados en el Plan Fiscal aprobado por la Junta. El proyecto define parámetros estrictos para requerir una responsable administración fiscal de estos fondos de parte de los ayuntamientos. Es indispensable que para ser recipientes de esta asignación presupuestaria, los alcaldes emitan una rendición de cuentas con métricas medibles, tal como precisa y exige el plan fiscal. Y se garantiza que la totalidad de los fondos asignados sean únicamente dirigidos a las operaciones municipales que atienden servicios esenciales», enfatizó el presidente de la comisión, que evalúa esta pieza legislativa.

Ambos legisladores confirmaron que el proyecto fue discutido en vistas públicas en el Capitolio y también por municipios de diversas regiones del país. Por ello, la medida original ya contempla enmiendas que han considerado las ponencias de alcaldes, las dos organizaciones que agrupan a los legisladores municipales, así como agencias gubernamentales del ámbito económico y el CRIM, entre otros. De ahí que la medida detalla una lista específica de gastos que los municipios no podrán cargar al Fondo de Servicios Esenciales que se propone crear.

«Se excluyen gastos en fiestas, festivales, tomas de posesión, viajes al exterior, contratación de asesores, gastos de representación, publicidad y relaciones públicas, monumentos y obras de arte urbano, bonificaciones, dietas y millaje, entre otros. Para garantizar que así se cumpla, los municipios rendirán a la Oficina de Presupuesto y Gerencia un informe trimestral de manera que, de identificarse una desviación con lo establecido, esa misma cantidad sea descontada en el trimestre siguiente», destacaron los senadores en la conferencia de prensa.

Finalmente, Santiago esbozó los próximos pasos para lograr que el proyecto pueda convertirse en ley antes de finalizado la presente sesión legislativa.

«Estamos cursando una carta al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal solicitando una reunión para exponerle en detalle la viabilidad de esta iniciativa legislativa, de la misma forma que discutiremos la propuesta con los presidentes de las comisiones de Hacienda en Cámara y Senado. Recabamos de la gobernadora nos de una audiencia para analizar una opción real para que en ningún pueblo de la isla los ciudadanos dejen de recibir los servicios públicos a los que tienen legítimo derecho

Que no se trata necesariamente de un limitado rescate financiero a unos cuantos municipios. Desde la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo podemos lograr juntos que la brecha de desigualdad social no siga creciendo en Puerto Rico. Los mejores aliados que tiene el Gobierno para lograrlo son los municipios. Por tanto, no hay mejor uso de esos recursos sobrantes en cada año fiscal que garantizar servicios esenciales, con la responsabilidad fiscal municipal que sólidamente establece el Proyecto del Senado 566», concluyeron los senadores Santiago y González.