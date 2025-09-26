Senador y jefe de la Policía buscan reforzar Códigos de Orden Público

SAN JUAN – Para dar continuidad a los trabajos de investigación sobre el cumplimiento de los Códigos de Orden Público en los gobiernos locales, contenidos en la Resolución del Senado 136, el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, José A. Santiago Rivera, se reunió con el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón.

Santiago Rivera le presentó al principal titular de seguridad en la isla un informe detallado de los municipios participantes en las dos vistas públicas celebradas por la comisión que preside, además de una bitácora de mecanismos para reforzar el cumplimiento de los Códigos de Orden Público; estos van desde la asignación de recursos económicos para la compra de equipos y vehículos para el programa de prevención delictiva, hasta la implementación de campañas educativas para la difusión de las ordenanzas municipales que rigen estos estatutos.

“El superintendente González recibió el insumo de las preocupaciones y recomendaciones que alcaldes, comisionados de seguridad municipal y representantes de la policía estatal han expresado en las vistas públicas. En general, todos esos sectores atribuyen resultados positivos a la implementación de este programa, con más de veinte años de creación, pero insisten en que hay que reformularlo. La participación ciudadana en las campañas de orientación es vital y constituye una forma efectiva de integrar a la comunidad en los planes de seguridad para atender la crisis de delincuencia que nos azota como sociedad.

La integración de esfuerzos entre policías estatales y municipales para hacer valer el código, así como impartir una visión regionalista a los horarios de cierre de negocios y su relación con el consumo de bebidas alcohólicas, fueron parte de los temas discutidos”, acotó el senador por acumulación.

Santiago Rivera insistió con el superintendente González en reforzar el programa de adiestramiento a la policía municipal en temas relacionados con la violencia doméstica, la trata de personas y la intervención con ciudadanos con discapacidad funcional.

El también exalcalde de Comerío aprovechó la audiencia con el superintendente González para abogar por la rehabilitación del cuartel de la Policía en ese municipio, que quedó devastado por el huracán María y cuya operación podría trasladarse a los predios del antiguo Club de Leones. Para ello, según el senador Santiago, el municipio de Comerío ya adquirió los terrenos y solo resta identificar fondos adicionales para habilitarlo.

“Fue una reunión productiva a la que le daremos seguimiento desde la Comisión para asegurarnos de que se den las condiciones necesarias para reforzar esta herramienta de seguridad”, concluyó el senador Santiago Rivera.