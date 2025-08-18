Senado recuerda legado de Roberto Clemente en el marco de la conmemoración de su nacimiento

SAN JUAN – El senador por el distrito de Carolina, Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, presentó una moción en el comienzo de la Sesión Ordinaria del Senado de Puerto Rico para conmemorar el Día de Roberto Clemente, que se celebra hoy, según lo dispone la Ley 36-2022.

La moción, sometida junto a los senadores Rafael Santos Ortiz y Marissa Jiménez Santoni, resalta la trayectoria deportiva y humanitaria de Clemente, subrayando su impacto en Puerto Rico, el Caribe, América Latina y el mundo entero.

“Roberto Clemente no solo fue un ícono del deporte, sino un símbolo de justicia social y compromiso con los más necesitados. Con esta moción queremos unirnos a su familia en la conmemoración de su vida y legado, reconociendo su ejemplo eterno para las nuevas generaciones”, expresó el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez quien añadió que “más allá de sus hazañas deportivas, Clemente fue un férreo opositor al discrimen racial y un incansable defensor de las comunidades desventajadas”.

Nacido en Carolina el 18 de agosto de 1934, Clemente brilló en las Grandes Ligas con los Piratas de Pittsburgh, llevando al equipo a dos campeonatos mundiales y alcanzando marcas históricas como 3,000 imparables , 15 Juegos de Estrellas, 12 Guantes de Oro consecutivos y el honor de ser el primer latino en ser nombrado Jugador Más Valioso de las Grandes Ligas y de una Serie Mundial.

El Senado de Puerto Rico enviará a la familia Clemente una copia oficial de la moción en forma de pergamino, como símbolo de respeto y agradecimiento del pueblo de Puerto Rico hacia su legado.

“El número 21 de Clemente trasciende el deporte. Representa la valentía, la dignidad y el espíritu solidario de todo un pueblo. En este Día de Roberto Clemente, renovamos nuestro compromiso de mantener viva su memoria y ejemplo”, señaló Sánchez Álvarez.

La conmemoración del “Día de Roberto Clemente” busca educar y concienciar sobre la vida, logros y obra social del astro carolinense, considerado por muchos como uno de los atletas más influyentes de todos los tiempos.