Senado evalúa plan para sostenibilidad del Aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina

CAROLINA – La Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático del Senado de Puerto Rico, realizó una reunión bajo la presidencia de Marissa Jiménez, en la cual se abordaron iniciativas vinculadas al Aeropuerto Luis Muñoz Marín en Carolina.

Durante la sesión, la presidenta de la Comisión solicitó detalles sobre los planes en desarrollo y sobre los proyectos ejecutados conforme al borrador del plan entregado por el Comité de Expertos.

Participaron en la misma, Norberto Negrón, director ejecutivo de la Autoridad de Puertos; Jorge Hernández, presidente y principal ejecutivo de Aerostar Airport Holdings LLC; y Jaime Pabón, director de sostenibilidad.