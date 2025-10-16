Senado busca terminar controversia sobre acceso a río en Río Grande

RÍO GRANDE – La vicepresidenta del Senado y presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, Ambientales y Turismo, Marissa ‘Marissita’ Jiménez, anunció que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) se comprometió en demarcar los accesos públicos en la zona de la carretera estatal PR-191 interior, así como la PR-993, localizadas en el sector Barcelona del municipio de Río Grande y las cuales brindan acceso al río Mameyes.

“Como parte de los trabajos de la Comisión de Recursos Naturales, Ambientales y Turismo, estamos evaluando las delimitaciones de las carreteras estatales que ofrecen acceso público al río Mameyes, esto como parte de la investigación que realizamos bajo el amparo de la Resolución del Senado 274, de la autoría del senador independiente Eliezer Molina, sobre estos fines. Hoy (viernes, 10 de octubre) el DTOP se comprometió a demarcar las vías de rodaje estatal que permiten el acceso al antes mencionado río para así dejar todo claro”, explicó la senadora por el Distrito de Carolina.

En la vista ocular participaron el senador por el Distrito de Carolina y presidente de la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor, Héctor Joaquín Sánchez; el senador por el Distrito de Arecibo y presidente de la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo, Héctor “Gaby” González; y el senador Molina. También estuvieron presentes funcionarios del DTOP, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Asociación Cristiana de Jóvenes, mejor conocida como la YMCA, por sus siglas en inglés, y personal de la empresa JungleQui Zipline Park.

Además, se informó que personal técnico del DTOP sostendrá una reunión con la YMCA y los residentes de la zona con la finalidad de darle acceso a las áreas públicas, sin que la YMCA tenga que asumir la responsabilidad estatutaria por los daños que pudieran suscitarse al brindarse ese paso.

“Igualmente, vamos a coordinar una reunión entre personal del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) y el de la YMCA con el objetivo de evaluar el número de catastro de cada finca en esta región a los fines de establecer ese camino público para llegar al río Mameyes. Lo que buscamos es garantizar el acceso al río, la protección de la propiedad privada y el reconocimiento de los parámetros existentes; para eso es vital que el DTOP cumpla con la rotulación y demarcación de estas carreteras y que el CRIM aclare los espacios disponibles para un acceso público”, añadió Jiménez.

En la exposición de motivos de la resolución se expone que recientemente la comunidad ha sentido la responsabilidad de autogestionarse ante el panorama de un portón instalado que limita el acceso a este tramo del río que colinda con una finca perteneciente a la YMCA y es donde actualmente opera la compañía Junglequi Zipline Park.