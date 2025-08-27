Senado abre Oficina de Servicios a la Comunidad en Carolina

CAROLINA — El Presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, anunció la apertura de la Oficina de Servicios a la Comunidad del Senado, localizada en el Carolina Shopping Court en la Ave. 65 de Infantería. Esta nueva oficina busca acercar los servicios del Senado directamente a los ciudadanos, facilitando la gestión de ayudas y programas que impactan a miles de familias.

“Al inicio de este nuevo término como Presidente del Senado me comprometí a liderar un Senado que estaría atento y cercano al pueblo, escuchando y actuando para atender los retos en cada comunidad. Por eso este Senado no solo legisla desde el Capitolio, sino que sale a la calle, escucha y atiende directamente a nuestra gente. Queremos que cada ciudadano sepa que no está solo y que aquí tiene un espacio en donde puede encontrar apoyo”, expresó el Presidente del Senado.

La oficina ofrecerá orientación y apoyo en temas de ayudas gubernamentales, ferias de servicios, acceso a Fondos de la Ley 173, entre otros recursos esenciales. Con un horario de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., el espacio está diseñado para brindar un servicio accesible y ágil a la comunidad.

“La gente de Carolina podrá tener diferentes dependencias a las cuales podrá acudir, pero aquí no va a haber excusas. Aquí vamos a atender a todo el mundo sin distinción y vamos a buscarle una solución genuina. Desde el que reside en el lugar más distante, hasta el que reside en el mismo pueblo de la ciudad de Carolina. Vamos a abrir esta oficina aquí, pero voy a caminar con Marissita y con Héctor Joaquín, cada rincón, cada comunidad, cada calle, primero de Carolina y luego de los otros pueblos, para asegurarnos de que todo el mundo sepa que estamos aquí”, explicó Rivera Schatz.

El esfuerzo cuenta con el respaldo de los Senadores de Distrito de Carolina, quienes destacaron la importancia de la nueva oficina.

“Esta oficina representa cercanía, compromiso y acción. Estamos trabajando mano a mano con el Presidente del Senado, para garantizar que nuestros ciudadanos reciban las ayudas que necesitan y merecen”, sostuvo la Senadora por Distrito, Marissita Jiménez Santoni.

Asimismo, el Senador por Distrito, Héctor Joaquín Sánchez, se unió en agradecimiento. “Agradezco al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que, junto a mi compañera, la senadora Marissa Jiménez, nos diera la oportunidad de abrir las puertas de esta oficina que ejemplifica la accesibilidad y el deber que tenemos de servir a nuestro pueblo responsablemente”, comentó.

“Con la inauguración de esta oficina del Distrito de Carolina reafirmamos nuestro compromiso de estar más cerca de nuestra gente, escuchando sus preocupaciones y trabajando juntos por soluciones que mejoren la calidad de vida en nuestras comunidades. Este espacio no es solo una oficina; es un punto de encuentro para canalizar servicios, apoyo y comunicación directa entre los ciudadanos y el Senado de Puerto Rico”, añadió Sánchez.

La Oficina de Servicios a la Comunidad del Senado se convierte en un recurso vital para las comunidades, acercando los programas legislativos y de apoyo social a los ciudadanos que más lo necesitan.