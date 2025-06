Semana inaugural de LBPF y LVSM en Carolina

Jeanc Rodríguez

Instagram: @jeancrod87

CAROLINA – El deporte no se detiene en la Tierra de Gigantes. Tras lograr su primera victoria de la temporada, las Gigantes de Carolina de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña Femenina (LBPF) debutan en casa el jueves, 5 de junio, cuando reciban la visita de las Mets de Guaynabo, en el coliseo Guillermo Angulo, a partir de las 8:00 p.m.



“Este es nuestro tercer año. Las expectativas este año son más altas que las de años anteriores. Aunque en años anteriores hemos tenido una buena participación, este año el trabajo ha comenzado antes, en comparación con años anteriores y entendemos que debemos llegar bastante lejos”, dijo el apoderado de las Gigantes, Edgardo Pérez, en entrevista con Ghost Ballerz.



Las Gigantes doblegaron 81-48 a las Polluelas de Aibonito en su primer compromiso de la campaña. Andrea González fue la más destacada con 14 puntos y 12 rebotes, Josiany Canales aportó 12 tantos y Yeiliann Gauthier 11.



“Gracias a Dios, en este momento se me dio la oportunidad de ayudar este equipo en la fase técnico-táctica y estamos comenzando a crear una disciplina, unas estrategias y una forma de cómo jugar el baloncesto, de lo que a mi entender es la manera correcta”, explicó el dirigente, Uriel Cains.

Carolina jugará el domingo, 8 de junio, en el coliseo Emilio Huyke de Humacao frente a las locales Grises. Mientras, el miércoles 11 (8:00 p.m.) recibirán a las Artesanas de Las Piedras en el coliseo Guillermo Angulo.



Por su parte, el viernes, 6 de junio, arranca en Carolina la temporada 2025 de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) con un duelo entre los máximos campeones Changos de Naranjito y los Gigantes. La acción comenzará a las 8:00 p.m.



Tan reciente como el sábado, 31 de mayo, Carolina adquirió al experimentado opuesto Nomar Galarza, quien estaba renuente a jugar con los Gigantes de Adjuntas debido a sus compromisos de trabajo en el área metropolitana.



El sexteto, dirigido por segundo año consecutivo por Anthony Meléndez, también anunció la contratación del estadounidense Ryan Mather como su refuerzo.



Mather, de 6’7 de estatura y 32 años, cuenta con experiencia profesional en Estados Unidos, Luxemburgo y Dinamarca. A nivel colegial vio participación con la Grand Canyon University of Arizona.



“Él viene para jugar en lo que se resuelve lo de la visa de Jerome Cross”, aclaró el apoderado, Jerry Orsini.

Cross, de nacionalidad canadiense, fue reclutado por el equipo hace varios meses, pero aún no le han concedido la visa. Por tanto, Orsini agregó que no quería correr el riesgo de comenzar el torneo sin un refuerzo.



“Nosotros debemos tener el comienzo más fuerte de todos los equipos”, añadió.



El segundo compromiso de los carolinenses será el domingo, 8 de junio, a las 6:00 p.m., contra los campeones Caribes de San Sebastián, en el coliseo Guillermo Angulo. Luego, los Gigantes tendrán que enfrentar el reto de cuatro desafíos en ristra en la carretera.