Segunda Carrera de los Trineos de Santa en Cataño busca conciencia sobre prevención del suicidio

CATAÑO – La Therapy & Family Counseling Foundation, junto a la Administración Municipal de Cataño, hizo hoy un llamado urgente a la conciencia colectiva ante el alarmante aumento de suicidios en Puerto Rico, destacando que «no es aceptable ni debe normalizarse tener cuatro muertes por suicidio en un solo día».

Durante la conferencia de prensa realizada en el Centro de Convenciones de Cataño, la presidenta de la organización, Dra. Neriluz Maldonado, instó a las comunidades, familias y empresas a unirse al evento «La Segunda Carrera de los Trineos de Santa», que se celebrará el domingo, 23 de noviembre en el Frente Marítimo de Cataño, con el propósito de convertir la creatividad y la alegría en herramientas de prevención y esperanza.

«No hay que tener una enfermedad mental para sentirse al borde; basta con sentirse solo, sin esperanza o sin dirección. La conexión humana puede salvar vidas», expresó la fundadora, quien lleva más de una década liderando programas de prevención, educación y acompañamiento emocional.

La carrera de este año, estará dedicada a las personas dentro del espectro autista, una población especialmente vulnerable. Maldonado subrayó que las personas con autismo tienen cuatro veces más riesgo de suicidio que la población general. «En adultos diagnosticados tardíamente, el 66% reporta ideas suicidas y más del 35% ha elaborado un plan. Debemos mirar con sensibilidad aquello que aún no entendemos», puntualizó.

La Segunda Carrera de los Trineos de Santa busca que la participación comunitaria, a través de equipos, familias y empresas que construyen sus propios trineos, se convierta en un símbolo de empatía activa. «Queremos transformar este evento en un factor protector ante el suicidio, donde la alegría se una a la prevención», añadió Maldonado.

La Administración Municipal de Cataño, representada por la Ayudante Ejecutiva del alcalde, Elba Crespo, reiteró el respaldo total del municipio a la fundación y destacó que «esta carrera refleja el espíritu solidario y la visión de inclusión que impulsa el alcalde Julio Alicea Vasallo, junto a la primera dama, Bethzaida Rodríguez Torres, educadora de niños con diversidad funcional».

«Desde Cataño reafirmamos nuestro compromiso con las causas que salvan vidas y promueven la empatía. Cuando un municipio abraza estos esfuerzos, toda la comunidad se transforma», expresó Crespo, quien invitó a las empresas, familias y organizaciones a sumarse a la carrera.

Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública de Cataño, Henry Escalera, informó sobre el amplio plan de seguridad que tendrá el evento. «Habrá coordinación directa entre la Policía Municipal y Estatal, las Oficinas de Manejo de Emergencias Municipal y Estatal, y personal de apoyo en estacionamientos para público general y participantes», detalló Escalera, al asegurar un entorno seguro y familiar para todos los asistentes. Además, exhortó a estar atentos a las redes sociales del Municipio de Cataño, donde se compartirán los detalles finales sobre estacionamientos y logística.

Durante la conferencia, se presentó también un mensaje de la productora y comunicadora Sonia Valentín, madrina del evento, quien exhortó a participar y expresó su solidaridad con las causas que impulsa la fundación. Valentín destacó que «la salud mental es un tema que nos toca a todos y que iniciativas como esta demuestran que, cuando la empatía se convierte en acción, las comunidades florecen y la esperanza se multiplica».

La fundación reiteró que la meta de este esfuerzo no es solo recaudar fondos, sino salvar vidas y generar conciencia colectiva. «Cada trineo que participe representa una historia de esperanza. Cada inscripción es una apuesta por la vida», concluyó la Dra. Maldonado.

El evento, que comenzará a las 10:00 de la mañana, contará con música en vivo, áreas para niños, gastronomía y la participación de hogares, comunidades y organizaciones de todo Puerto Rico. En la conferencia estuvieron presentes representantes de empresas privadas, agencias de gobierno, organizaciones comunitarias, autoridades de otros municipios y representación del Senado, quienes expresaron su respaldo a la iniciativa y muchos también confirmaron su participación con trineos propios durante la carrera.

Para más información e inscripciones, comunicarse con la Therapy & Family Counseling Foundation al Tel. (787) 525-9412; correo electrónico: lacarreradesanta@gmail.com o en Facebook, bajo el nombre: La Carrera de los Trineos de Santa.