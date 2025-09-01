lunes

septiembre 01, 2025

Lo secuestran y golpean por una bicicleta en Carolina

CAROLINA (CyberNews)- La Policía investiga un caso de secuestro y agresión a eso de las 12:45 de la madrugada del domingo, en el residencial Lagos de Blasina en Carolina.

Según el informe preliminar, manifestó el querellante, que mientras se dirigía a entrar al lugar, varios individuos se le acercaron y mediante la fuerza y en contra de su voluntad, lo llevaron a un apartamento. Una vez allí, comenzaron a agredirlo con varios objetos contundentes en diferentes partes del cuerpo, mientras le cuestionaban por una bicicleta.

Debido a los golpes recibidos, el perjudicado llegó a la sala de emergencias de un hospital y al momento se desconoce su condición.

Agentes, adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, investigan.

