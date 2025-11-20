jueves

noviembre 20, 2025

Secretaria del Departamento de la Familia realiza visita oficial a Fajardo

(Foto/Suministrada)
FAJARDO – El Primer Ejecutivo de la ciudad participó junto a la Secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, en una visita oficial a la Oficina Local del Departamento de la Familia en Fajardo, la cual está bajo la dirección de Wanda I. Cádiz Vázquez.

Durante el recorrido se abordaron diversos asuntos relacionados con la continuidad y el fortalecimiento de los servicios brindados a las familias de Fajardo.

El alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez, expresó que la colaboración y el diálogo permiten avanzar hacia un sistema de servicios más ágil y efectivo para la población. Meléndez agradeció a la secretaria Roig por su gestión y por visitar la oficina local para conocer las necesidades de las familias del municipio.

En Fajardo se mantiene el trabajo conjunto por el bienestar de sus ciudadanos.

 

El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

