Secretaria del Departamento de la Familia realiza visita oficial a Fajardo

FAJARDO – El Primer Ejecutivo de la ciudad participó junto a la Secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig, en una visita oficial a la Oficina Local del Departamento de la Familia en Fajardo, la cual está bajo la dirección de Wanda I. Cádiz Vázquez.

Durante el recorrido se abordaron diversos asuntos relacionados con la continuidad y el fortalecimiento de los servicios brindados a las familias de Fajardo.

El alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez, expresó que la colaboración y el diálogo permiten avanzar hacia un sistema de servicios más ágil y efectivo para la población. Meléndez agradeció a la secretaria Roig por su gestión y por visitar la oficina local para conocer las necesidades de las familias del municipio.

En Fajardo se mantiene el trabajo conjunto por el bienestar de sus ciudadanos.