Se preparan en Loíza para efectos costeros de lo que pudiera ser el huracán Erin este fin semana

LOÍZA – Aunque afortunadamente el Centro Nacional de Huracanes (CNH) en Miami señala que la tormenta Erin, ya a punto de convertirse en huracán, pasaría lejos al norte de Puerto Rico, el oleaje generado por la tormenta comenzará a afectar el fin de semana Puerto Rico, con riesgo de corrientes marinas peligrosas y resacas que amenazan la vida.

“Como ya es la norma, en Loíza estamos preparados para la temporada de huracanes que termina el 30 de noviembre de 2025. Con relación a la tormenta Erin, la Guardia Costera instó esta mañana a asegurar pertenencias, mover embarcaciones grandes a marinas interiores, retirar del agua las embarcaciones remolcables, y evitar playas por el aumento de oleaje y corrientes”, detalló la alcaldesa.

La entidad federal también recomendó que la población prepare un plan familiar y un equipo de suministros. “Nosotros en el Municipio vamos a mantener la población informada sobre la trayectoria y fuerza del sistema a través del Centro Nacional de Huracanes y canales oficiales de comunicación. Es bien importante que la ciudadanía siga la oficial. Particularmente en las redes sociales, en ocasiones, se publican teorías y datos incorrectos y eso tiende a causar ansiedad innecesaria”, abundó Nazario Fuentes.

El Municipio de Loíza cuenta con el primer Súper Refugio habilitado para albergar hasta 1,100 personas. El mismo está preparado incluso con espacios para personas con diversidad funcional y encamadas, también para menores de edad y hasta sección de mascotas. El mismo está ubicado en una zona estratégica en el Centro de Servicios Municipales Carlos Escobar López, cuentan con enfermería y se integra al COE (Centro de Operaciones de Emergencias). “Lo normal es estar preparados siempre, no solo para huracanes, para cualquier emergencia”, finalizó Nazario Fuentes. El COE loiceño está convocado hoy jueves para las 3:00 pm, en continuación a sus actividades habituales.