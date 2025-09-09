martes

septiembre 09, 2025

Se informan trabajos de repavimentación en la PR-8

SAN JUAN – La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) informa trabajos de escarificación, depósito de asfalto y rehabilitación de pavimento en hormigón en tres secciones de la PR-8 (Ramal 8).

Los trabajos se realizarán desde el km. 2.8 al km. 3.0, intersección avenida Campo Rico y desde el Km. 0.9 al 0.7, intersección con la calle Simón Madera, en dirección de Carolina a San Juan. Asimismo, se realizarán trabajos de rehabilitación de pavimento en hormigón en la PR-8 desde el Km. 1.8 hasta el Km. 2.0, Intersección Avenida Iturregui en dirección de San Juan a Carolina.

Los trabajos se realizarán desde el jueves, 11 de septiembre al viernes, 19 de septiembre, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Las labores conllevarán el cierre de carriles en dirección de Carolina a San Juan y de San Juan a Carolina.  Como rutas alternas podrán utilizar la PR-3, 65 de Infantería y la PR-26, Avenida Ramón Baldorioty de Castro.

Se anticipa posible congestión vehicular en la zona, por lo que se recomienda a los ciudadanos utilizar la aplicación WAZE para buscar rutas alternas según su conveniencia y reducir los retrasos en su tiempo de viaje. 

Dentro de las zonas de construcción trabajan muchas personas, por lo que se exhorta a los conductores a estar atentos a las señales y otros dispositivos para el control del tránsito a ser instalados en el área, para su seguridad y orientación.  Los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre los trabajos y proyectos a través de las redes sociales, Facebook/DTOP y ACT.

Reparación de Pavimento Hormigón en PR-8, KM 1.8 Int. Ave Iturregui, San Juan a Carolina. 
Reparación de Pavimento Asfaltico en PR-8, KM 0.7 Int. Ave Simón Madera, Carolina a San Juan.
Reparación de Pavimento en KM 3.0 de PR-8 Int. Campo Rico, Dirección Carolina a San Juan.

