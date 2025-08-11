Se forma la tormenta tropical Erin al oeste de las islas de Cabo Verde

SAN JUAN – El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó este lunes que se formó la tormenta tropical Erin en aguas del Atlántico oriental, justo al oeste de las islas de Cabo Verde.

A las 2:00 de la tarde (hora de Cabo Verde), el sistema fue localizado en la latitud 17.4 grados norte, longitud 28.0 grados oeste, aproximadamente a 280 millas (455 km) al oeste-noroeste de las islas de Cabo Verde y a unas 2,305 millas (3,710 km) al este de las Islas de Sotavento del norte.

Erin presenta vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora (75 km/h) y se desplaza hacia el oeste a razón de 20 millas por hora (31 km/h). El NHC pronosticó un fortalecimiento gradual durante los próximos días.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 35 millas (55 km) desde el centro. La presión mínima central estimada es de 1004 milibares.

Por el momento, no hay vigilancias ni avisos costeros en vigor y no se anticipan impactos directos a tierra en el corto plazo.