Se duplica la cantidad de votos en la segunda edición de los Caguas Gastronomy Awards

CAGUAS – El alcalde William Miranda Torres anunció los ganadores de la segunda edición de los Caguas Gastronomy Awards, una premiación por selección del público dirigida a destacar y celebrar la excelencia gastronómica de esta ciudad, que formó parte del tercer Foro de Turismo Gastronómico.

“Con estos premios celebramos el talento culinario local y reconocemos a los establecimientos que, con su trabajo diario y dedicación, deleitan nuestros paladares y fortalecen la identidad de Caguas como la «Capital de la Gastronomía» en Puerto Rico. Nos complace grandemente poder destacar y premiar a los 21 ganadores, quienes representan parte de todo lo que nuestra ciudad ofrece como destino culinario de excelencia. Las métricas de la competencia nos dicen que este año aumentó la cantidad de usuarios en un 15% aproximadamente (se registraron 1,416 usuarios más que el año pasado). Las participaciones aumentaron cerca de un 30%, 6,324 más que en el primer año. Y la página, recibió un aumento de 12,884 vistas para un total de 116,481. Las redes sociales de Visita Caguas en Facebook e Instagram duplicaron su alcance y vistas durante esta campaña. No solo sobrepasamos las metas, sino que los negocios concursantes se involucraron mucho más en la difusión del concurso. En 13 de las 21 categorías revalidaron los ganadores y en las restantes ocho entraron nuevos negocios preferidos por el público.”, señaló el alcalde.

Durante un mes, se recibieron 21,353 votos y la participación de más de 9,000 usuarios en la competencia tipo people’s choice. Los Caguas Gastronomy Awards reconocieron los lugares gastronómicos favoritos en la ciudad, ayudaron a promover la oferta gastronómica de Caguas, propiciaron el fortalecimiento del sector gastronómico y establecieron la ciudad como un destino turístico principal.

Además de los premios, Miranda Torres entregó un reconocimiento como Embajador de Turismo Gastronómico 2025 al chef Luis Miguel Díaz, propietario del Restaurante Bodega Esquina Gastronómica, entre otros emprendimientos, por su destacado aporte al sector gastronómico de nuestra ciudad. El chef cagüeño cuenta con 26 años de experiencia. Comenzó sus negocios en Caguas con Cosechas Food Truck y Rak Food Truck, conceptos que mantuvo por 10 años. En el 2021 abrió Tachuela y finalizando el 2023 comenzó su proyecto Bodega Esquina Gastronómica, ubicado en la calle Baldorioty del centro urbano tradicional. Y este año abrió Sito’s Burger Club en Guaynabo. Próximamente, abrirá otro concepto, también en el centro urbano tradicional, que llevará por nombre Bar Celis.

Los ganadores de esta primera edición de los Caguas Gastronomy Awards fueron: