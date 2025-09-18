Jeanc Rodríguez

SAN JUAN – El Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) anunció el inicio de las votaciones para el juego de estrellas 2025, que se celebrará el sábado, 27 de septiembre en el coliseo Roberto Clemente de San Juan, casa de las campeonas Cangrejeras de Santurce.

Desde el jueves, 18 de septiembre, y hasta el domingo, 21 de septiembre, se seleccionarán a las 24 jugadoras que protagonizarán uno de los eventos más esperados del calendario deportivo femenino.

Las votaciones estarán disponibles a través de bsnfpur.com. El formato permite votar por dos jugadoras, una del ‘frontcourt’ y una ‘guard’. Las 24 jugadoras con mayor cantidad de votos serán las estrellas más brillantes del torneo 2025.

El martes, 23 de septiembre, las dos jugadoras nativas con más votos alcanzados confeccionarán sus respectivos equipos, que serán dirigidos por aquellos que ocupen la primera y segunda posición al cierre de la jornada del domingo, 21 de septiembre.

Jugadoras de la selección de Puerto Rico como India Pagán y Pamela Rosado se perfilan como las grandes favoritas del público. Junto a ellas se ubica la novata Leyinska Rivera, que ha sido clave en el desempeño de las Monarcas de Juana Díaz.

A la par del talento nativo, las figuras importadas han demostrado con sus ejecutorias que reciben el respaldo de los seguidores de ‘La Máxima Liga’. Imani McGee (Juana Díaz) lidera la liga en puntos y rebotes por juego. Mientras, Talia von Oelhoffen (Leonas de Ponce) encabeza las asistencias con 8.1 por cotejo.

Con la combinación de superestrellas consolidadas y una generación que ha superado las expectativas desde el primer minuto, el juego de estrellas 2025 promete ser una vitrina para presenciar lo mejor que ofrece el baloncesto superior femenino.