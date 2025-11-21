Sarna en mascotas: qué es, cómo se diagnostica y cuál es el tratamiento

La sarna es una de las enfermedades de la piel más comunes en perros y gatos, que puede afectar a cualquier raza o edad y es altamente contagiosa. Aunque genera preocupación en los dueños, si se atiende a tiempo, tiene tratamiento y buen pronóstico. Esta enfermedad cutánea es causada por diferentes especies de ácaros microscópicos que invaden la piel de los animales. Estos parásitos provocan picor o rascado intenso, ardor, enrojecimiento e inflamación, pérdida de pelo y lesiones que pueden llegar a tener costras en la piel, causando comúnmente infección de piel.

Esta condición afecta no solo físicamente al animal, sino que también puede tener un impacto emocional y psicológico. La picazón constante y el malestar pueden provocar ansiedad y estrés en la mascota. Esto puede manifestarse en cambios de comportamiento, como irritabilidad o una disminución en la interacción con los humanos y otros animales, hasta pérdida de apetito. Los perros pueden volverse más reservados o agresivos debido al dolor y la incomodidad que provoca la sarna.

Existen varios tipos, pero los más comunes en mascotas son:

• Sarna sarcóptica: Causada por el ácaro Sarcoptes scabiei. Muy contagiosa entre animales y puede transmitirse temporalmente a humanos.

• Sarna demodécica: Producida por el ácaro Demodex canis, que normalmente vive en la piel en bajas cantidades. Se desarrolla cuando el sistema inmunológico del animal está debilitado. No se contagia a los humanos.

• Sarna otodéctica: Afecta principalmente los oídos y es común en gatos, aunque también se observa en perros.

El diagnóstico debe hacerlo un veterinario mediante examen clínico, que incluye la observación de la piel, las lesiones y el comportamiento de rascado. También puede realizar un raspado cutáneo para obtener una muestra de piel y observar los ácaros al microscopio. En los casos de sarna otodéctica, se emplea la otoscopia o citología para confirmar la presencia de ácaros en el canal auditivo.

El tratamiento depende del tipo y la severidad de la sarna, pero suele incluir medicamentos antiparasitarios tópicos u orales como ivermectina, moxidectina, selamectina o isoxazolinas, recetados por el veterinario; champús y baños medicados para aliviar la picazón, reducir la inflamación y eliminar costras, así como tratamiento de infecciones secundarias, como por ejemplo antibióticos o antimicóticos si la piel está infectada. Es importante la limpieza profunda de camas, mantas y áreas donde la mascota descansa, para evitar nuevas infecciones.

En la mayoría de los casos, con el tratamiento adecuado, la mascota mejora en pocas semanas, aunque la recuperación total del pelaje puede tardar algunos meses. Si se confirma la presencia de sarna en el animal, siga las siguientes recomendaciones:

• No automedicar a la mascota: algunos productos pueden ser tóxicos.

• Llevar al médico veterinario ante cualquier signo de picazón persistente o pérdida de pelo para confirmar el diagnóstico y el tipo de sarna.

• Mantener a las mascotas no afectadas separadas de la mascota con sarna.

• Se recomienda lavar la ropa de cama, mantas, collares, platos, juguetes de la mascota, entre otros, con agua caliente para eliminar los ácaros y prevenir la reinfestación.

Es importante una buena higiene en la mascota, lo que incluye cepillados diarios, baños regulares con productos adecuados para su piel, limpieza de oídos y acudir a sus chequeos veterinarios.

Para más información, puede llamar al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico al 787-520-0237 o acceder a www.facebook.com/CMVPR y a la página de Instagram cmveterinarios puertorico.