noviembre 17, 2025

Sargento de la Policía será expulsado por acusaciones de maltrato a menores en Fajardo

Joseph González Falcón, superintendente de la Policía de Puerto Rico.(Foto/Suministrada)
FAJARDO – El superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, anunció que el sargento Lionel Alonso Burgos será expulsado de la institución, tras enfrentar acusaciones por presuntos delitos de incesto, actos lascivos y maltrato a menores en Fajardo. González informó que el departamento legal está finalizando la investigación sumaria y, en cuanto reciba el documento, procederá a firmarlo para la destitución del oficial.

El Departamento de Justicia imputó a Alonso Burgos, de 44 años, por siete cargos relacionados con supuesta agresión a su sobrina, quien está bajo su custodia legal desde hace dos años por orden judicial. Según la investigación, la menor reveló los hechos luego de una discusión, señalando que ocurrieron en varias ocasiones durante 2024.

Los fiscales William A. Burgos Mercado y Sandra Cortés Rodríguez presentaron los cargos ante la jueza Lisa Duran, del Tribunal de Fajardo, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza de $4,000 por cada acusación. Se estableció que la vista será el 11 de diciembre de 2025, en la Sala 1102 del Tribunal de San Juan.

 

