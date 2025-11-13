Santurce y Trujillo Alto a un paso de la final en la COPUVO

SAN JUAN – Las Cangrejeras de Santurce y las Amazónicas de Trujillo Alto se colocaron el martes, 11 de noviembre a una victoria de alcanzar la gran serie final de la Confederación Puertorriqueña de Voleibol (Copuvo), tras imponerse en los primeros partidos de sus respectivas semifinales.

En la serie semifinal A, las Cangrejeras derrotaron en cuatro parciales a las Carolina Big Sisters con marcadores de 25-19, 23-25, 25-18 y 25-23, en la cancha del Colegio Universitario de San Juan. Camelia Meléndez fue la jugadora más destacada por Santurce, liderando la ofensiva y el ritmo del partido, mientras que por Carolina se destacó Soreily Ortiz.

Por su parte, en la serie semifinal B, las Amazónicas de Trujillo Alto defendieron con éxito su casa al vencer 3-1 a las Bravas de Cidra en el coliseo Rubén Zayas Montañez, con puntuaciones de 25-23, 27-25, 21-25 y 25-18. En la ofensiva, se lucieron Génesis Collazo por Trujillo Alto y Kelly Sánchez por Cidra.

Con estos resultados, Santurce y Trujillo Alto se colocan arriba 1-0 en sus respectivas series y podrían asegurar su pase a la gran final en la próxima jornada.

Las semifinales continuarán el jueves, 13 de noviembre. Las Cangrejeras visitarán a las Big Sisters en la cancha Domingo ‘Lulo’ González de Carolina a partir de las 7:00 p.m., mientras que las Amazónicas se medirán a las Bravas en la cancha Juanito Cabello de Cidra a las 8:00 p.m. De ser necesario, un juego de muerte súbita se celebrará el viernes, 14 de noviembre.