Santurce y Carolina con victorias en el BSNF

SAN JUAN – Las Cangrejeras de Santurce y las Gigantes de Carolina lograron victorias el jueves en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Shae Kelley con 25 puntos y 10 rebotes lideró a las Cangrejeras de Santurce colaboró para la victoria, 78-69, contra las Leonas de Ponce (4-10).

Kelley contó con el respaldo de Oshlynn Brown con 14 tantos, Dayshalee Salamán aportó 13, Kamaria McDaniel 12 y Nairimar Vargas 11.

En causa perdida, Talia von Oelhoffen se destacó con 24 unidades, Dariauna Lewis logró 17 con 11 capturas, Shelby Cheslek sumó 12, ocho atrapadas y nueve asistencias, y Ariel Colón encestó 10.

Mientras, en el coliseo Francisco ‘Pancho’ Deida, las subcampeonas Gigantes de Carolina (8-6) se tuvieron que esforzar hasta el último segundo para superar, 57-52, a las anfitrionas Ganaderas de Hatillo (6-7).

Hatillo había dominado la primera mitad con puntuación de 23-19.

Teana Muldrow lideró a las Gigantes con 18 puntos y 17 rebotes. Tayra Meléndez le hizo coro con 12 unidades.

Por las Ganaderas, Mckenzie Forbes fue la mejor con 19 tantos.