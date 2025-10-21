Santurce y Carolina con victorias en el BSNF

SAN JUAN – Las Cangrejeras de Santurce y las Gigantes de Carolina terminaron con victorias el lunes en Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

En el coliseo Dolores ‘Toyita’ Martínez, las Cangrejeras eliminaron a las Monarcas de Juana Díaz con marcador de 84-65, completando la barrida en dos juegos de la serie A. El conjunto capitalino, actual campeón del BSNF y líder de la fase regular con marca de 14-4, se convierte así en el primer clasificado al “Final Four”.

Por Santurce, Shae Kelley comandó la ofensiva con 21 puntos, Kamaria McDaniel aportó 15 y Nairimar Vargas sumó 11. En causa perdida, Tess Amundsen consiguió 22 unidades e Imani McGee logró un doble-doble de 16 puntos con 16 rebotes.

Mientras, en el coliseo Guillermo Angulo, las Gigantes respondieron con carácter para evitar la eliminación y superar 80-74 a las Atenienses de Manatí, forzando un juego decisivo en la serie D que se celebrará este miércoles, 22 de octubre, en el coliseo Manuel ‘Petaca’ Iguina de Arecibo.

Las Gigantes llegaron a dominar 61-48 tras un triple de Aisha Sheppard en el cuarto periodo, pero Manatí reaccionó con un avance de 18-5 que igualó el marcador a 66 y llevó el duelo a tiempo extra. En el periodo adicional, Sheppard se encargó de sellar la victoria anotando ocho de los 14 puntos de su equipo.

Sheppard finalizó con 25 tantos, Charity Harris agregó 18, Kiara Leslie 16 y Teana Muldrow 11. Por las Atenienses, Kaela Hilaire sobresalió con 18 unidades, Chelsea Mitchell con 15, India Pagán 13, Jessica Jackson 11 y Kiki Jefferson 10.