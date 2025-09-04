Santurce provoca empate en la cima del BSNF

Jeanc Rodríguez

Instagram: @jeancrod8

SAN JUAN – Las campeonas Cangrejeras de Santurce mantuvieron su invicto en casa al vencer el lunes, 1 de septiembre, 80-69, a las Cafetaleras de Yauco (1-3) en el coliseo Roberto Clemente.

Con el triunfo, las Cangrejeras empataron en el primer lugar de la tabla global del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) con las Pollitas de Isabela, ambos quintetos con marca de 3-1. Santurce visita el jueves, 4 de septiembre, a las Pollitas en el coliseo José ‘Buga’ Abreu de Isabela.

Las Cangrejeras contaron con 29 puntos y 12 rebotes de la importada Oshlynn Brown; Shae Kelley marcó 17 unidades, Dayshalee Salamán 12 y Brianna Jones 11.

Por otro lado, las Ganaderas de Hatillo (2-1) derrotaron, 72-61, a las Criollas de Caguas (1-2) en su regreso al Valle del Turabo.

Kai James logró 19 tantos por Caguas, Alisia Jenkins 12 con 16 capturas y Katie Villarini 11.

El último juego oficial del BSNF en Caguas había sido el sábado, 13 de octubre de 2007, cuando las entonces Criollas Stars superaron 87-71 a las Pollitas.

Finalmente, las subcampeonas Gigantes de Carolina (2-2) cayeron el domingo, 31 de agosto, 74-62, en el coliseo José ‘Buga’ Abreu de Isabela ante las locales Pollitas.

Teana Muldrow fue la mejor por las Gigantes al acumular 20 puntos, seguida por Aisha Sheppard con 17 tantos y Charity Harris con 14.

El sábado, 6 de septiembre (8:00 p.m.), Santurce recibe la visita de las Explosivas de Moca (2-1), en el coliseo Roberto Clemente. Mientras, el domingo 7 (6:00 p.m.), las Criollas viajarán al coliseo Guillermo Angulo de Carolina para enfrentarse a las anfitrionas Gigantes. Ambos partidos serán transmitidos por YouTube en el canal de SB Sports Media.