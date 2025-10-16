Santurce domina la tabla de posiciones de COPUVO

Jeanc Rodríguez

X: @SBSPORTSMEDIA

SAN JUAN – Las Cangrejeras de Santurce continúan demostrando su dominio absoluto en la Confederación Puertorriqueña de Voleibol (COPUVO) al mantenerse invictas con récord de 9-0 y 29 puntos acumulados, consolidándose como el equipo a vencer en la temporada 2025.

En la segunda posición figuran las Amazónicas de Trujillo Alto (6-3, 22 puntos), que se mantienen firmes en la parte alta de la tabla gracias a su juego consistente, seguidas de cerca por las Bravas de Cidra (6-2, 21 puntos), que bajaron al tercer lugar tras su más reciente revés.

El cuarto puesto lo ocupan las Guayanilla Volley Girls (5-2, 17 puntos), mientras que las Carolina Big Sisters (5-3, 13 puntos) se posicionan quintas en una lucha cerrada en la recta final de la fase regular.

Las Vaqueras de Bayamón (3-3, 10 puntos) atraviesan un momento complicado con tres derrotas consecutivas, aunque se mantienen en la pelea por la clasificación. En la parte baja de la tabla, las Criollas de Caguas (1-5, cinco puntos) enfrentan una crisis interna que ha impactado su desempeño, mientras que Las de la Mancha de Corozal y las Aguadilla Lady Sharks comparten el octavo y último puesto clasificatorio con 1-6 y cuatro puntos cada una.

Finalmente, las Llaneras de Toa Baja (0-7, cero puntos) permanecen en el fondo de la tabla, aún en busca de su primera victoria del torneo.

La antepenúltima semana de la serie regular 2025 presenta una agenda cargada de acción con varios enfrentamientos claves en la región este. El jueves, 16 de octubre (8:00 p.m.), las Llaneras visitarán a las Cangrejeras, mientras que las Volley Girls se medirán a las Criollas. El viernes 17, las Lady Sharks viajarán a Trujillo Alto para enfrentarse a las Amazónicas, y el sábado 18, las Vaqueras chocarán con las Big Sisters.

La competencia entra en una etapa crucial, con los equipos afinando estrategias para asegurar su pase a la postemporada y seguir en la lucha por el campeonato estatal de la COPUVO 2025.