septiembre 05, 2025

Santurce conquista el torneo preparatorio de COPUVO

(Foto/Suministrada)
Jeanc Rodríguez 
Instagram: @jeancrod8 

SAN JUAN – Las Cangrejeras de Santurce se proclamaron campeonas del torneo preparatorio de la Confederación Puertorriqueña de Voleibol (COPUVO).

Santurce derrotó el sábado, 30 de agosto, 25-21 y 25-22, a Guayanilla Volley Girls. Mientras, el domingo, 31 de agosto, las Cangrejeras superaron a las Bravas de Cidra (25-23 y 25-16) y a las Aguadilla Ladysharks (25-10 y 25-20) para llevarse el cetro de forma invicta.

La temporada 2025 de la división A de COPUVO comenzará el jueves, 4 de septiembre, cuando las Vaqueras de Bayamón visiten a las Llaneras de Toa Baja, en la cancha AVOLI de Levittown.

El viernes 5, las Criollas de Caguas se medirán a las Bravas en la cancha Juanito Cabello de Cidra. Al día siguiente, Aguadilla jugará en Guayanilla. La primera semana culmina el domingo 7 con Santurce en Toa Baja, Corozal en Carolina y Cidra en Trujillo Alto.

Las Cangrejeras llevarán a cabo sus partidos locales en el coliseo Roberto Clemente. La inauguración será el miércoles, 10 de septiembre (8:00 p.m.), frente a Guayanilla.

