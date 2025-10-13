NORESTE – La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados informa que, debido a una interrupción eléctrica de LUMA, la represa del Súper Acueducto de la Costa Norte experimentó una afectación en su operación. Esto generó intermitencia en el suministro de agua cruda hacia la planta de filtración, lo que podría provocar bajas presiones o interrupciones en el servicio de agua potable.

El número de querella es C6263929.

Los municipios que podrían experimentar afectaciones en el noreste de la isla son San Juan y Carolina.

Consejos para sobrellevar la situación: