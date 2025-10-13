martes

octubre 14, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

San Juan y Carolina podrían enfrentar cortes de agua por incidencia en planta de filtración

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 176

NORESTE – La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados informa que, debido a una interrupción eléctrica de LUMA, la represa del Súper Acueducto de la Costa Norte experimentó una afectación en su operación. Esto generó intermitencia en el suministro de agua cruda hacia la planta de filtración, lo que podría provocar bajas presiones o interrupciones en el servicio de agua potable.

El número de querella es C6263929.

Los municipios que podrían experimentar afectaciones en el noreste de la isla son San Juan y Carolina.

Consejos para sobrellevar la situación:

  • Almacenar agua en recipientes limpios para cubrir necesidades básicas durante la interrupción.
  • Utilizar el agua almacenada únicamente para consumo necesario, higiene y preparación de alimentos.
  • Evitar el uso innecesario del recurso hasta que se reestablezca el servicio.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para conocer actualizaciones.
  • De percibir turbidez en el agua al restablecerse el servicio, dejar correr el agua por algunos minutos antes de utilizarla para consumo.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 637

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
284

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: