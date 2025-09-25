San Juan reafirma su compromiso en el Mes de la Recuperación de la salud mental y contra adicciones

SAN JUAN – El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, junto a la directora del Departamento de Desarrollo Social Comunitario, anunció la conmemoración del Mes de la Recuperación 2025. Esta iniciativa internacional, que se celebra cada septiembre, busca promover la salud mental, apoyar los procesos de recuperación de adicciones y reconocer la fortaleza de las personas que han transformado sus vidas.

“El Municipio de San Juan cree firmemente que cada vida merece una segunda oportunidad. Este proceso no es solo individual, es una causa colectiva que reafirma la dignidad humana. En nuestra ciudad capital no damos la espalda, acompañamos a nuestra gente con programas que abren puertas, salvan vidas y devuelven la esperanza. Nuestro compromiso es claro, luchar sin descanso contra las adicciones, fortalecer la salud mental y apoyar a cada sanjuanero en su proceso de transformación”, expresó Romero Lugo.

Por su parte, la directora del Departamento de Desarrollo Social Comunitario, Francine Sánchez Marcano, subrayó que la labor municipal se enfoca en brindar herramientas y acompañamiento a quienes enfrentan retos de salud mental y adicciones. “Nuestros programas no solo ofrecen un techo o un espacio seguro, sino también oportunidades para reinsertarse en la sociedad y reconstruir una vida estable”.

A través de esta dependencia municipal se desarrollan múltiples iniciativas que promueven la defensa de la salud mental y la recuperación de adicciones. Entre ellas destacan:

• Centro de Acogida, división de personas sin hogar, donde se ofrece vivienda temporera con acceso a tratamientos de salud mental o de adicción.

• Casa Nuestra Gente, albergue de emergencia que brinda techo a personas sin hogar en proceso de adherirse a tratamiento.

• Programa de Vivienda Permanente, dirigido a quienes estuvieron en la calle y hoy cuentan con un hogar estable y estructurado.

• San Juan en la Calle, unidad de impacto que atiende directamente en las calles, con múltiples historias de éxito de recuperación.

Como parte de las actividades de cierre del Mes de la Recuperación, se llevarán a cabo los siguientes eventos:

Centro de Acogida, avenida Barbosa

• Jueves, 25 de septiembre – Taller: Hablemos del estigma hacia el uso de sustancias (ASSMCA), 2:30 p.m.

• Viernes, 26 de septiembre – Cierre a cargo del equipo multidisciplinario, 11:00 a.m.

• Sábado, 27 de septiembre – Talleres sobre autoestima y fortaleza, 2:30 p.m.

• Martes, 30 de septiembre – Taller con Narcóticos Anónimos: Proceso de Recuperación, 6:00 p.m.

Otras actividades

• Jueves, 25 de septiembre – Cineforo con cena, duchas y testimonio de recurso invitado, 6:00 p.m. en Casa Nuestra Gente, Río Piedras.

• Viernes, 26 de septiembre – Historias de vidas recuperadas y reconocimiento a participantes, 11:00 a.m. en el Centro de Acogida.

• Sábado, 27 de septiembre – Taller de clausura: Recuperar, Sanar y Seguir, 10:00 a.m. en la Casa Dominicana.

Desde el 2 de septiembre hasta el presente se han celebrado talleres con Narcóticos Anónimos, reflexiones espirituales y charlas con ASSMCA, reafirmando así el compromiso municipal con la salud mental, la lucha contra las adicciones y el bienestar de los más vulnerables en la ciudad capital.