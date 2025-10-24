viernes

San Juan Moda llega a Carolina con su edición “Kids & Teen’s”

(Foto/Suministrada)
CAROLINA – El municipio de Carolina recibe la plataforma de moda más importante del Caribe, San Juan Moda. El Museo del Niño de Carolina será el escenario que recibirá la presentación de “San Juan Moda Kids & Teen’s”, un evento especial dedicado a los nuevos talentos de la moda infantil y juvenil.

La cita será este sábado, 25 de octubre, a las 4:00 p.m. en el Museo del Niño de Carolina, donde se reunirán diseñadores consagrados y nuevas propuestas creativas en una tarde llena de color, estilo y entusiasmo familiar.

Participarán reconocidos diseñadores y marcas como Mel Durán, José Braulio, Charmed Love, Galería de Novios, Juan Colón, David Antonio, Sanel Rivera, Rinaldi Droz, Urica, Lilian Landrón y Alma Brava, quienes presentarán sus más recientes colecciones adaptadas al mundo de los más jóvenes.

“San Juan Moda siempre ha creído en la importancia de abrir caminos para las nuevas generaciones. Moda Kids & Teen’s es una plataforma que permite a los modelos más jóvenes experimentar la moda desde la creatividad, la disciplina y la alegría. El municipio de Carolina es el escenario ideal para continuar llevando nuestra visión a toda la Isla”, expresó Carlos Bermúdez, presidente de San Juan Moda.

La actividad forma parte del segundo ciclo de presentaciones de la temporada “Lujo Silencioso”, reafirmando el compromiso de San Juan Moda con promover el talento local, la educación en moda y la proyección internacional de Puerto Rico como un destino creativo.

Síguenos: