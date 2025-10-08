San Juan lanza su nueva campaña turística “Capital del Encanto”

SAN JUAN – El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, anunció hoy el lanzamiento de la campaña turística “San Juan, Capital del Encanto”, una propuesta moderna y vibrante que busca posicionar a San Juan como el destino más completo, diverso y cautivador del Caribe.

Con esta iniciativa, el Municipio reafirma su compromiso con la promoción turística, el desarrollo económico y la proyección internacional de la capital como el corazón de Puerto Rico.

Galería

“San Juan tiene de todo. Es la ciudad donde se cruza la historia y la modernidad, la tradición y la innovación. Aquí se vive el encanto de Puerto Rico en cada rincón; en sus playas, en su gastronomía, en su arte, en su gente. Con esta campaña queremos mostrarle al turista que San Juan no solo se visita. San Juan se vive, se disfruta y se recuerda”, expresó Romero Lugo.

La campaña “Capital del Encanto” celebra la autenticidad de San Juan y su capacidad de ofrecer una experiencia completa en un solo destino, desde el colorido del Viejo San Juan hasta la vibrante energía de Santurce; las hermosas playas de Condado, Ocean Park y El Escambrón; el movimiento cultural de Río Piedras; y la modernidad de sus centros urbanos.

La propuesta publicitaria proyecta a la capital como reflejo de todo lo que hace de Puerto Rico un país único, a la usanza de la campaña que desarrolló el país en la última mitad del pasado siglo y que nos promocionó como “La isla del encanto”.

“Por varias generaciones, Puerto Rico ha sido reconocido como ‘La isla del encanto’, un apelativo con raíces documentadas desde hace varias décadas. Con San Juan, Capital del Encanto, damos un paso más y enfocamos ese legado en una experiencia concreta de ciudad, su historia, su gastronomía, su vida nocturna, sus parques, su teatro y su gente para que quien visite San Juan viva, en un solo destino, la experiencia más completa y auténtica del encanto puertorriqueño”, mencionó el alcalde capitalino.

La iniciativa también resalta la diversidad de experiencias disponibles para locales y visitantes, como parques y espacios recreativos, teatros, gastronomía variada, actividades familiares, vida nocturna, eventos deportivos y culturales y un calendario en constante movimiento que posiciona a la ciudad caribeña como una de las más dinámicas del hemisferio.

Próximamente, el Municipio presentará su nueva ruta gastronómica, una experiencia que encenderá los sabores de la ciudad y destacará a los restaurantes, chinchorros, cafés y propuestas culinarias más auténticas de San Juan.

Además, la capital también se consolida como destino de compras y entretenimiento, con los principales centros comerciales de la Isla, una oferta hotelera diversa y experiencias únicas que van desde paseos por la bahía hasta recorridos históricos, festivales culturales y espectáculos teatrales.

“Queremos que quienes visiten Puerto Rico sepan que con solo venir a San Juan pueden experimentar una pizca de todo el encanto de la isla. Aquí está la historia de nuestro pueblo, el sabor de nuestra comida, la alegría de nuestra gente y la creatividad que nos distingue. San Juan es la puerta de entrada al Caribe y el reflejo vivo de nuestra cultura”, añadió Romero Lugo.

El lanzamiento de “Capital del Encanto” llega en un momento en que la Ciudad Capital se prepara para recibir importantes eventos internacionales, como el Clásico Mundial de Béisbol, grandes conciertos, ferias y conferencias que continúan posicionando a San Juan como una ciudad de clase mundial.

La campaña incluirá piezas audiovisuales, material digital, activaciones urbanas, colaboraciones con creadores de contenido y una nueva identidad visual inspirada en los encantos de la ciudad. Su narrativa visual estará centrada en las emociones que genera San Juan, destacando su energía, su historia y su capacidad única de enamorar a todo el que la visita.