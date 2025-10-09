San Juan honra a Epifanio Jiménez Meléndez con designación de Complejo de Seguridad

SAN JUAN – El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, encabezó este viernes, 3 de octubre de 2025, la ceremonia de designación del Centro de Operaciones Policiacas y Manejo de Emergencias de San Juan con el nombre de Epifanio Jiménez Meléndez, en honor a su destacada trayectoria de servicio público y liderazgo en la protección de vidas y propiedades en Puerto Rico. El evento tuvo lugar en la Comandancia de la Policía de San Juan.

“La ciudad capital reconoce a quienes han dedicado su vida al bienestar de nuestro pueblo. Epifanio Jiménez Meléndez dejó una huella imborrable en el manejo de emergencias de Puerto Rico y hoy perpetuamos su legado para que inspire a las presentes y futuras generaciones”, expresó Romero Lugo.

La designación surgió de la aprobación de la Ordenanza Núm. 8, Serie 2022-2023, de la Legislatura Municipal de San Juan, que dispuso el cambio de nombre del Centro de Operaciones Policiacas a “Centro de Operaciones Policiacas y Manejo de Emergencias de la ciudad capital Epifanio Jiménez Meléndez”. La medida incluyó además la colocación de una tarja conmemorativa en un lugar accesible de las instalaciones.

Jiménez Meléndez inició su carrera en la Policía de Puerto Rico en 1965, integrándose al Cuerpo de Investigaciones Especiales. Posteriormente, fue ayudante especial del entonces alcalde de San Juan, Carlos A. Romero Barceló y más tarde nombrado director de la Agencia Estatal de Defensa Civil, hoy Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Desde esa posición, lideró respuestas a emergencias de gran impacto como la explosión de Humberto Vidal en Río Piedras y los huracanes Marilyn, Hortense y Georges.

Su gestión estuvo guiada por el lema que lo caracterizaba, “el que fracasa en la planificación, planifica para el fracaso”. En 1999, su trayectoria fue reconocida internacionalmente con el prestigioso Neil Frank Award, otorgado en la National Hurricane Conference a figuras que han hecho contribuciones de gran alcance en la preparación, respuesta y mitigación de desastres.

“Este acto no solo celebró la vida de un servidor ejemplar, sino que reafirmó nuestro compromiso con la seguridad de San Juan y con preservar la memoria histórica de quienes han trabajado incansablemente por nuestra gente”, añadió Romero Lugo.

La ceremonia contó con la participación de familiares de Jiménez Meléndez, autoridades municipales, líderes de seguridad pública y miembros de la comunidad.