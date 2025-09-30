San Juan, Canóvanas y Naguabo: zonas impactadas por mejoras eléctricas de LUMA Energy

NORESTE – La empresa eléctrica LUMA Energy informó que hoy se reportó un 99.70% de sus clientes con servicio eléctrico, al tiempo que continúa con mejoras planificadas en distintas regiones de la Isla.

Las interrupciones programadas durante el día de hoy son esenciales para garantizar la confiabilidad y resiliencia del servicio a largo plazo. La empresa reconoció los inconvenientes temporales que estas labores puedan causar y agradeció la paciencia de los abonados.

Martes, 30 de septiembre de 2025

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Juan – Las Cumbres Mall Shooping en calle Santa Rosa, calles: Colinas, Quebrada Arenas, calle B y Santa Rosa en urb. Mansiones de Romany

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Canóvanas – Bo. Cubuy PR-186 km 10.0.

Restauración y modernización de subestaciones

Naguabo – Fgm. Alcaldía de Naguabo, res. Residencial Torres del Río, sect. Casco Urbano, sect. Cecilia, urb. Brisas del Valle, urb. El Duque, urb. Jardines de la Esperanza, urb. Juan Mendoza, urb. Ramón Rivero, urb. Relámpago, urb. Reparto Santiago, urb. Villa del Rosario, urb. Vista Verde, bda. Ensanche Relámpago, cem. Cementerio Nuevo Barrio Mariana de Naguabo, edu. Escuela José R. Agosto, parc. Desempeño, parc. Duque, sect. Agosto, sect. La Sierra, sect. Rincón, sect. Tablones, urb. Brisas de Naguabo, urb. Estancias de Húcares, cond. Cala de Húcares, edu. Escuela Juán José Maunez, edu. Escuela Silverio García, parc. Mariana, parc. Nuevas Santiago y Lima, parc. Playa Húcares, res. Residencial Naguabo Valley, sect. Brazo Seco, sect. Cambimbora, sect. El Banco, sect. La Coroza, sect. Loma El Triunfo, sect. Quebrada Palma, urb. Brisas de Naguabo, urb. Casa Bella, urb. City Palace, urb. City Palace 2, urb. Extensión Ramón Rivero Diplo, urb. Extensión Ramón Rivero Diplo 3, urb. Hacienda Grande, urb. Jardín del Este, urb. Jardines de la Vía, urb. Mansiones de Playa Húcares, urb. Mar Caribe, urb. Pradera del Este, urb. Ramón Rivero, urb. Residencial Proyecto Húcares 1, urb. Residencial Proyecto Húcares 2, urb. Santo Tomás, urb. Vistas de Naguabo

Punto Caliente

Naguabo – Sub-2771 Caribbean Snack

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas