jueves

agosto 28, 2025

Subscríbete

Search
Close this search box.

Últimas noticias

Últimas noticias

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Últimas noticias

San Juan brilla en los Panamericanos Juveniles

En la categoría 76kg femenino, Paola Rodríguez brilló conquistando la medalla de plata. (Foto/Suministrada)
  • Visitas: 2

Jeanc Rodríguez
Instagram: @jeancrod87 

SAN JUAN – Los jóvenes del Club Sparta Wrestling demostraron su talento y disciplina en la Lucha Olímpica, representando a Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Juveniles, celebrados en Asunción, Paraguay.

En la categoría 76kg femenino, Paola Rodríguez brilló conquistando la medalla de plata, mientras que Adrián Samano ganó otra medalla de bronce en los 57 kg masculino.

“Nuestros atletas y entrenadores de San Juan ponen en alto el nombre de nuestra ciudad y de todo Puerto Rico. ¡Enhorabuena!”, manifestó el alcalde de San Juan, Miguel Romero.

En total, la delegación boricua trajo una cosecha de siete medallas de oro, siete de plata y 13 de bronce, para una suma de 27 preseas.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 631

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
193

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Síguenos en nuestras redes sociales:

For Media Group ©

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: