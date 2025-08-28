San Juan brilla en los Panamericanos Juveniles

Jeanc Rodríguez

SAN JUAN – Los jóvenes del Club Sparta Wrestling demostraron su talento y disciplina en la Lucha Olímpica, representando a Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Juveniles, celebrados en Asunción, Paraguay.

En la categoría 76kg femenino, Paola Rodríguez brilló conquistando la medalla de plata, mientras que Adrián Samano ganó otra medalla de bronce en los 57 kg masculino.

“Nuestros atletas y entrenadores de San Juan ponen en alto el nombre de nuestra ciudad y de todo Puerto Rico. ¡Enhorabuena!”, manifestó el alcalde de San Juan, Miguel Romero.

En total, la delegación boricua trajo una cosecha de siete medallas de oro, siete de plata y 13 de bronce, para una suma de 27 preseas.