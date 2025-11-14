SAN JUAN – El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, anunció la puesta en marcha de un nuevo servicio de transporte local gratuito en el Viejo San Juan, disponible exclusivamente durante la temporada navideña a partir de hoy, viernes, 14 de noviembre. Esta iniciativa del Municipio de San Juan tiene como propósito ofrecer una alternativa cómoda y accesible para que residentes y visitantes puedan disfrutar de las actividades festivas y del encanto del casco histórico sin preocuparse por el tráfico o la falta de estacionamiento.

“El Viejo San Juan es el corazón histórico y cultural de nuestra capital. Con este servicio especial de transporte buscamos mejorar la experiencia de quienes nos visitan en esta época tan especial, promoviendo la movilidad, la accesibilidad y el disfrute seguro de nuestra ciudad. Queremos que cada persona viva la magia de la Navidad en San Juan con comodidad y sin complicaciones”, expresó Romero Lugo.

El servicio operará los viernes, sábados y domingos de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., con paradas en puntos estratégicos como El Escambrón, Plaza Colón, El Tótem, Muelle 4 y La Estrella de San Juan. El sistema de transporte estará disponible solo durante la época navideña y culminará antes del inicio de las Fiestas de la Calle San Sebastián, sirviendo como una herramienta para manejar de forma ordenada el flujo de visitantes al Viejo San Juan.

Por su parte, el director de Operaciones y Ornato de San Juan, Raúl García, explicó que este esfuerzo forma parte de la planificación navideña del Municipio para ofrecer a las familias una experiencia más cómoda y placentera durante la época festiva. “Queremos que todos puedan disfrutar de la belleza del Viejo San Juan, de sus luces, su música y su historia, con un servicio que promueve la unión familiar y el disfrute responsable de nuestra ciudad”, indicó García.

“El espíritu navideño se vive en cada rincón de nuestra ciudad capital, y con este servicio reafirmamos nuestro compromiso con una temporada organizada, accesible y segura para todos. Queremos que cada familia disfrute de la Navidad en San Juan con comodidad, planificación y alegría”, añadió el alcalde, Romero Lugo.