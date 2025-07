San Juan anuncia logística especial de tránsito por evento de Fórmula 1 en el puente Dos Hermanos

SAN JUAN – El Municipio de San Juan informa a la ciudadanía que, con motivo del evento de exhibición del vehículo Fórmula 1 del equipo Petronas de Mercedes Benz, que se celebrará por primera vez en Puerto Rico este sábado, 2 de agosto, en el Puente Dos Hermanos, se establecerá un plan especial de manejo de tránsito en la zona y áreas aledañas.

“Agradecemos que San Juan haya sido seleccionada como ciudad sede para este evento que marca la primera vez en la historia que se exhibe un vehículo de Fórmula 1 de esta magnitud en Puerto Rico. Estamos entusiasmados de que la ciudadanía pueda disfrutar de este momento único de forma segura. Nuestro componente de seguridad y manejo de emergencias estará presente y activo durante toda la actividad para responder de inmediato a cualquier necesidad. Este tipo de eventos posiciona a San Juan como una ciudad capaz de acoger experiencias de calibre internacional, reafirma nuestro compromiso con el desarrollo turístico, económico y cultural de la capital, y proyecta al corazón de Puerto Rico ante los ojos del mundo,” expresó el alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo.

Durante el periodo del evento, que comenzará a las 9:00 a.m., se implementarán los siguientes ajustes en la circulación vehicular. No obstante, los preparativos y ajustes logísticos comenzarán desde las 6:00 a.m.

Cambios en la entrada a San Juan:

La PR-25 (avenida Juan Ponce de León), a través de la calle Olimpo, accediendo en contra del tránsito hasta el Carril del Tren.

La PR-26 (Expreso Román Baldorioty de Castro) desde la avenida Roberto H. Todd, utilizando el carril de salida en contra del tránsito.

Una vez en la isleta, los vehículos se distribuirán desde la Calle del Tren hacia los diferentes puntos dentro de la ciudad.

Acceso especial a Paseo Caribe, Caribe Hilton y Escambrón:

Quienes se dirijan al área del hotel Caribe Hilton, Paseo Caribe o la playa del Escambrón, deberán utilizar la calle San Agustín desde el Carril del Tren hasta la intersección entre Casa Cuna y el Parque Luis Muñoz Rivera. Desde allí, podrán continuar hacia el norte en contra del tránsito y girar a la derecha en la intersección del Escambrón, también en contra del tránsito.

Durante este tramo, la avenida Luis Muñoz Rivera operará de forma temporal en ambas direcciones.

Distribución del tránsito – salida de la isleta:

Vehículos saliendo de San Juan utilizarán los carriles adyacentes al restaurante Sizzler.

Calles cerradas – entrada a San Juan:

PR-1 Puente Guillermo Esteves (Luis Muñoz Rivera hacia Paseo Caribe)

PR-1 (Luis Muñoz Rivera) desde la salida a Miramar, luego del CDT Gualberto Rabell

PR-26 (Baldorioty de Castro) en la salida hacia el Condado y la PR-2

PR-16 en la intersección frente al Hyatt House del Distrito de Convenciones

PR-25 (Ponce de León) con acceso a Baldorioty

Avenida Ashford en la intersección con Magdalena

El Puente Dos Hermanos completo

Calles cerradas – salida de San Juan:

Avenida Constitución a la altura de la calle 5 (Antes del Cond. Millennium)

PR-1 (Luis Muñoz Rivera) a la altura del Sizzler para desviar hacia el Distrito de Convenciones.

Calles abiertas – entrada a San Juan:

PR-26 (Baldorioty de Castro) en la intersección con Roberto H. Todd (carril en contra del tránsito hasta el Carril del Tren)

PR-25 (Ponce de León), a través de la calle Olimpo (carril en contra del tránsito hasta el Carril del Tren)

Calles abiertas – salida de San Juan:

PR-1 (avenida Manuel Fernández Juncos) hacia el Distrito de Convenciones

“Nos hemos preparado con anticipación para que este evento se disfrute en orden, seguridad y sin interrumpir el diario vivir de nuestra gente. Activaciones como esta fortalecen nuestra visión de proyectar a San Juan como una ciudad abierta al mundo, capaz de ser anfitriona de experiencias únicas, sin perder de vista el bienestar de su gente,” añadió Romero Lugo.

El Municipio de San Juan agradece la colaboración de la ciudadanía y exhorta a todos los conductores a planificar con anticipación su ruta. Este plan de logística y tránsito se logró gracias al trabajo coordinado con el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que también estará apoyando en la colocación de dispositivos de cierre y control vehicular.

Para actualizaciones en tiempo real, orientación adicional y más información sobre este y otros eventos, invitamos a la ciudadanía a mantenerse conectada a través de nuestras redes sociales oficiales: San Juan, Ciudad Capital.