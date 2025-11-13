San Juan anuncia inicio de tres proyectos de construcción en Río Piedras por $31.9 millones

SAN JUAN – El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, anunció el inicio de tres proyectos de construcción y rehabilitación en el sector de Río Piedras, con una inversión combinada de $31,960,069 que transformará su infraestructura vial, comunitaria y de salud. Las obras incluyen la revitalización de la avenida Universidad, la restauración del puente Henry Klumb y la remodelación del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), Dr. Javier J. Antón.

“Río Piedras es el corazón de nuestra ciudad universitaria, un espacio con historia, cultura y vida comercial que merece renacer. Con estos proyectos reafirmamos nuestro compromiso con su recuperación, invirtiendo en infraestructura moderna, segura y accesible para los residentes, comerciantes, estudiantes y visitantes. Esta es una inversión directa en la salud y el desarrollo urbano de la ciudad capital”, expresó Romero Lugo.

El proyecto del CDT contempla la remodelación completa del segundo y tercer nivel, con mejoras parciales en el primer nivel y en el sótano. Las obras incluyen pintura, construcción de escaleras de escape, embellecimiento de los alrededores, reemplazo de plafones, pasamanos, puertas, ventanas y luminaria, además de sistemas eléctricos, de comunicaciones y protección contra incendios. El primer piso contará con una nueva farmacia; el segundo, con oficinas médicas y servicios de diagnóstico; y el tercer nivel, con oficinas administrativas. La inversión asciende a $16,928,900 y tendrá una duración aproximada de 14 meses.

La revitalización de la avenida Universidad transformará la vía con aceras amplias, nuevos acabados de piso, arquitectura paisajista, iluminación, estacionamientos, sistemas de drenaje modernizados y un carril para bicicletas que conectará con la avenida Gándara. El proyecto incluye la instalación de una red de cámaras de seguridad y puntos de acceso wifi. El proyecto, con una inversión de $13,032,383 en fondos CDBG, tiene una duración estimada de 18 meses, con fecha de finalización para marzo de 2027.

Mientras los trabajos en el puente Henry Klumb, construido en 1958, incluyen nuevos pasamanos de acero inoxidable, reemplazo de superficies de pavimento, reconstrucción de escaleras, instalación de luminarias, cámaras de seguridad, wifi, mobiliario urbano y nuevas áreas verdes y aceras. Este puente, además de su valor arquitectónico, representa un elemento simbólico que entrelaza la vida universitaria con el casco urbano riopiedrense, fomentando el flujo peatonal, la movilidad segura y el intercambio urbano entre ambas comunidades. La inversión total es de $1,998,786 y su culminación está proyectada para octubre de 2026.

“Estos tres proyectos son prueba de que seguimos transformando San Juan con planificación y resultados. Río Piedras está recuperando su valor como espacio urbano, su historia como centro comercial y su conexión con la comunidad universitaria. Este esfuerzo representa acción continua y una inversión en el futuro de nuestra ciudad capital”, añadió el alcalde de San Juan.