San Juan activa plan especial de seguridad para la noche de Halloween

SAN JUAN – El alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo, anunció la activación de un plan especial de seguridad por parte de la Policía Municipal para garantizar la tranquilidad y el bienestar de las familias durante las actividades de esta noche, viernes 31 de octubre, con motivo de la celebración de Halloween.

“Queremos que las familias disfruten de esta tradición de manera segura. Nuestros oficiales estarán visibles en las calles, urbanizaciones y áreas públicas, velando por la protección de los niños y el orden en todas las comunidades. La seguridad y el bienestar de los sanjuaneros siempre serán nuestra prioridad”, expresó Romero Lugo.

El plan comenzará en horas de la tarde y se extenderá hasta la madrugada. Incluye la movilización de todas las unidades de la Policía Municipal, entre ellas Tránsito, Impacto, Canina y Relaciones con la Comunidad, en coordinación con los once precintos municipales. También contará con el apoyo del Negociado Municipal para el Manejo de Emergencias, garantizando una respuesta ágil ante cualquier situación.

“La seguridad de los ciudadanos es nuestra prioridad. Esta noche estaremos presentes en las calles con una operación amplia y coordinada en toda la ciudad capital para prevenir incidentes y asegurar que cada familia disfrute con tranquilidad”, indicó el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, Juan Jackson Rodríguez.

Como parte de las recomendaciones, la Policía Municipal exhorta a los padres y tutores a acompañar a los menores durante las actividades, revisar los dulces antes de consumirlos, utilizar disfraces con materiales reflectivos o linternas para mejorar la visibilidad y respetar las señales de tránsito, manteniendo una conducta responsable al conducir.

“Contamos con un equipo preparado y comprometido. La Policía Municipal estará activa durante toda la noche para proteger a nuestras comunidades y responder ante cualquier eventualidad. Agradecemos a los ciudadanos por cooperar y seguir las recomendaciones de seguridad”, añadió el alcalde de la ciudad capital, Miguel A. Romero Lugo.

Para reportar cualquier incidente, los ciudadanos pueden comunicarse con la Policía Municipal de San Juan al 787-480-2020.