AIBONITO – Ayer domingo en el parque Luis «Torito» Meléndez, se celebraron los juegos #2 y #3 de la Serie Final Nacional Asociación Softball Boomers de Puerto Rico.
Los Polluelos Boomers no pudieron defender su casa y perdieron ambos juegos frente a los Senadores Boomers de San Juan. El equipo Metropolitano se coloca a las puertas del campeonato con la serie 3-0.
Resumen de la jornada:
Segundo juego
- Aibonito: 2
- San Juan: 8
Lanzadores:
- Víctor Rosario (G, San Juan): 4 E, 4 H, 2 CP, 4 BB.
- Javier Ortiz (P, Aibonito): 1.1 E, 4 H, 8 CP, 3 BB.
Bateadores destacados:
- San Juan:
- Santos Sánchez: 3-1, 1 CA, 1 D, 3 CE.
- Luis Figueroa: 3-1, 2 CE.
- José Ponce: 2-2, 2 CE.
- José Delgado: 3-2, 1 CA.
- Aibonito:
- Leonel Ortiz: 3-2, 1 D, 2 CE.
- Roberto Santana: 1-1, 1 CA.
Tercer juego
- San Juan: 6
- Aibonito: 4
Lanzadores:
- Juan Martínez (G, San Juan): 4.1 E, 4 H, 1 CP, 3 BB, 5 K.
- José Rivera (P, Aibonito): 1 E, 2 H, 2 CP.
Bateadores destacados:
- San Juan:
- Juan Quiles: 4-3, 1 CE.
- Daniel Nina: 3-2, 1 CA.
- Pablo Vargas: 2-2.
- Ramón Noble: 1-1, 1 CE.
- Aibonito:
- Javier Ortiz: 3-2, 1 CA, 1 T, 1 CE.
- Wilson Núñez: 2-2.
- Ángel López: 2-1, 1 CE.
Próximos juegos (4 y 5, de ser necesarios):
- Domingo, 21 de septiembre, 11:00 a. m.
- Parque Vila Nevárez, San Juan
Estadísticas: Manuel «Canene» Miranda