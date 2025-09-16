martes

septiembre 16, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

San Juan a las puertas del campeonato Softball Boomers

  • Visitas: 111

AIBONITO – Ayer domingo en el parque Luis «Torito» Meléndez, se celebraron los juegos #2 y #3 de la Serie Final Nacional Asociación Softball Boomers de Puerto Rico.

Los Polluelos Boomers no pudieron defender su casa y perdieron ambos juegos frente a los Senadores Boomers de San Juan. El equipo Metropolitano se coloca a las puertas del campeonato con la serie 3-0.

Resumen de la jornada:

Segundo juego

  • Aibonito: 2
  • San Juan: 8

Lanzadores:

  • Víctor Rosario (G, San Juan): 4 E, 4 H, 2 CP, 4 BB.
  • Javier Ortiz (P, Aibonito): 1.1 E, 4 H, 8 CP, 3 BB.

Bateadores destacados:

  • San Juan:
    • Santos Sánchez: 3-1, 1 CA, 1 D, 3 CE.
    • Luis Figueroa: 3-1, 2 CE.
    • José Ponce: 2-2, 2 CE.
    • José Delgado: 3-2, 1 CA.

  • Aibonito:
    • Leonel Ortiz: 3-2, 1 D, 2 CE.
    • Roberto Santana: 1-1, 1 CA.

Tercer juego

  • San Juan: 6
  • Aibonito: 4

Lanzadores:

  • Juan Martínez (G, San Juan): 4.1 E, 4 H, 1 CP, 3 BB, 5 K.
  • José Rivera (P, Aibonito): 1 E, 2 H, 2 CP.

Bateadores destacados:

  • San Juan:
    • Juan Quiles: 4-3, 1 CE.
    • Daniel Nina: 3-2, 1 CA.
    • Pablo Vargas: 2-2.
    • Ramón Noble: 1-1, 1 CE.

  • Aibonito:
    • Javier Ortiz: 3-2, 1 CA, 1 T, 1 CE.
    • Wilson Núñez: 2-2.
    • Ángel López: 2-1, 1 CE.

Próximos juegos (4 y 5, de ser necesarios):

  • Domingo, 21 de septiembre, 11:00 a. m.
  • Parque Vila Nevárez, San Juan

Estadísticas: Manuel «Canene» Miranda

(Foto/Aibonito La Revista)

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 633

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
244

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: