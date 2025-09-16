AIBONITO – Ayer domingo en el parque Luis «Torito» Meléndez, se celebraron los juegos #2 y #3 de la Serie Final Nacional Asociación Softball Boomers de Puerto Rico.

Los Polluelos Boomers no pudieron defender su casa y perdieron ambos juegos frente a los Senadores Boomers de San Juan. El equipo Metropolitano se coloca a las puertas del campeonato con la serie 3-0.

Resumen de la jornada:

Segundo juego

Aibonito: 2

2 San Juan: 8

Lanzadores:

Víctor Rosario (G, San Juan): 4 E, 4 H, 2 CP, 4 BB.

4 E, 4 H, 2 CP, 4 BB. Javier Ortiz (P, Aibonito): 1.1 E, 4 H, 8 CP, 3 BB.

Bateadores destacados:

San Juan: Santos Sánchez: 3-1, 1 CA, 1 D, 3 CE. Luis Figueroa: 3-1, 2 CE. José Ponce: 2-2, 2 CE. José Delgado: 3-2, 1 CA.

Aibonito: Leonel Ortiz: 3-2, 1 D, 2 CE. Roberto Santana: 1-1, 1 CA.



Tercer juego

San Juan: 6

6 Aibonito: 4

Lanzadores:

Juan Martínez (G, San Juan): 4.1 E, 4 H, 1 CP, 3 BB, 5 K.

4.1 E, 4 H, 1 CP, 3 BB, 5 K. José Rivera (P, Aibonito): 1 E, 2 H, 2 CP.

Bateadores destacados:

San Juan: Juan Quiles: 4-3, 1 CE. Daniel Nina: 3-2, 1 CA. Pablo Vargas: 2-2. Ramón Noble: 1-1, 1 CE.

Aibonito: Javier Ortiz: 3-2, 1 CA, 1 T, 1 CE. Wilson Núñez: 2-2. Ángel López: 2-1, 1 CE.



Próximos juegos (4 y 5, de ser necesarios):

Domingo, 21 de septiembre, 11:00 a. m.

Parque Vila Nevárez, San Juan

Estadísticas: Manuel «Canene» Miranda