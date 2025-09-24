miércoles

septiembre 24, 2025

Investigan robo domiciliario y agresión sexual en Río Grande

RÍO GRANDE – La Policía de Puerto Rico investiga un robo domiciliario y una presunta agresión sexual ocurridos en una residencia de Río Grande. Según el informe preliminar, una llamada al 9-1-1 alertó a las autoridades.

El querellante, un hombre de 38 años, relató que dos individuos vestidos de oscuro lo interceptaron y obligaron, mediante amenazas, a regresar a su casa. Lo forzaron a ingerir una sustancia que le causó pérdida de conocimiento y fue agredido sexualmente. Los sospechosos luego se llevaron las llaves del vehículo, de la residencia y una cartera tipo “wallet” color anaranjado antes de huir.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar la pesquisa.

Síguenos: