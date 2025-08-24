Robo a banco en Fajardo

FAJARDO – La Policía investiga un robo bancario reportado a eso de las 10:25 de la mañana del sábado, en la sucursal Oriental Bank, en el centro comercial Plaza Fajardo.

Según indicó una empleada, un individuo se le acercó y le entregó una nota en la que le anunciaba el asalto. Como consecuencia, la mujer le dio 5 mil dólares en efectivo.

La perjudicada describió al asaltante como un hombre, vestido con camisa de color negro, con zapatos color blanco y peluca de color rojo.

Tras finalizar el robo, el individuo abandonó el lugar con un rumbo desconocido.

Agentes de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas investigan.