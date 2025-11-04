martes

noviembre 04, 2025

Roban motoras en establecimiento en Río Grande

(Foto/Archivo)
RÍO GRANDE – Las autoridades investigan el robo de dos motoras a eso de las 12:32 del mediodía del lunes, en la carretera tres, kilometro #27, en Big Auto Dealer, en Río Grande.

Según manifestó el querellante y gerente, rompieron la verja lateral del establecimiento, y se llevaron tres motoras Yiben 200 CC, año 2024, color carbon fiber negro, y una motora Yiben 200 CC, año 2024, color crema y negro.  Al momento de los hechos, las motoras no contaban con tablilla.

El caso fue referido a la División de Vehículos Hurtados de Fajardo, quienes continúan con la investigación.

 

